Những lợi thế giúp căn hộ Biên Hòa hút khách

Ghi nhận từ một sàn giao dịch bất động sản tại Biên Hòa (Đồng Nai) cho thấy chỉ tính riêng trong quý 1/2021, lượng khách hàng quan tâm tìm kiếm căn hộ tăng vọt. Đây là mức quan tâm được cho là cao nhất tại Biên Hòa trong khoảng ba năm qua. Nguyên nhân đến từ thông tin Hưng Thịnh Land - một trong những ông lớn bất động sản tại TP.HCM đang triển khai dự án căn hộ Bien Hoa Universe Complex ngay trên Xa lộ Hà Nội với quy mô gần 2.000 sản phẩm. Dự án thu hút sự chú ý nhờ lối quy hoạch bài bản về tiện ích, cảnh quan; đơn vị phát triển giàu uy tín và công nghệ nhà thông minh - smart home lần đầu được triển khai tại Biên Hòa.

Căn hộ mẫu dự án Bien Hoa Universe Complex do Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land phát triển tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai

Nhu cầu an cư chất lượng

Đại diện sàn môi giới này cho biết, thị trường Biên Hòa gần đây đang chứng kiến sự chuyển biến rõ rệt trong cả nguồn cung lẫn lực cầu, người mua thể hiện sự quan tâm ngày càng cao đối với chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình tại nơi ở mới.

"Sống tại căn hộ đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là tại những thành phố có tốc độ phát triển nhanh. Tại đây, những tiện ích phục vụ cho cuộc sống của cư dân được chăm chút tỉ mỉ như hồ bơi, nhà trẻ, siêu thị, công viên, khu thương mại, dịch vụ... Vấn đề về an ninh nơi đây cũng tốt hơn so với nhà riêng lẻ", đại diện sàn môi giới phân tích.

Đơn cử tại Bien Hoa Universe Complex, dự án hướng đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi và thoải mái cho cộng đồng trí thức thành đạt nên chuỗi tiện ích nội khu được đầu tư bài bản, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe. Có thể kể đến các tiện ích như khu thương mại shophouse tại khối đế, quảng trường nhạc nước, vườn trên không Sky Garden, BBQ Garden, sân chơi Cầu Vồng. Ngoài ra các tiện ích nâng cao sức khỏe cũng được chú trọng như gym, sân thể thao đa năng, hồ bơi...

Khu shophouse và quảng trường nhạc nước nghệ thuật ngay khối đế khu căn hộ

Với Bien Hoa Universe Complex, cư dân chỉ mất khoảng vài phút để di chuyển đến các tiện ích ngoại khu như hệ thống trường học các cấp, chợ đầu mối, bến xe, Lotte Mart, Vincom, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, sân vận động...

Giá trị sống khác biệt chỉ có tại khu căn hộ

Với lối sống hiện đại ngày nay, người dân mong muốn có một chốn an cư với đầy đủ dịch vụ thiết yếu về y tế, văn hóa, giáo dục, hành chính, tài chính, giải trí, thương mại… có thể đáp ứng mọi nhu cầu của gia đình ngay tại chỗ, và căn hộ chính là sự lựa chọn phù hợp cho tiêu chí này. Đây cũng chính là sự khác biệt mà không phải loại hình nhà ở nào cũng có được. Tại các khu căn hộ, phần lớn người mua có thu nhập ổn định, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh, lối sống hiện đại, gia tăng sự gắn kết và hình thành môi trường sống nhân văn.

Yếu tố cảnh quan được đầu tư thiết kế bài bản và tổ chức vận hành chuyên nghiệp tạo nên không gian an cư xanh mát giúp cư dân sống hài hòa với thiên nhiên và tận hưởng bầu không khí trong lành, tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, một trong những lợi điểm lớn nhất khi sống ở căn hộ là an ninh 24/7. Khi vận hành, khu căn hộ có ban quản lý, đội ngũ bảo vệ, camera an ninh, kiểm soát người ra vào để đảm bảo an toàn, riêng tư cho cư dân... Ngoài ra, hoàn toàn không lo về chỗ đậu xe, đặc biệt là ôtô khi có hệ thống tầng hầm; đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại tạo sự an tâm tận hưởng cuộc sống cho cư dân.

Sky Garden là một trong nhiều tiện ích hiện đại tại Bien Hoa Universe Complex, được kiến tạo dành riêng cho cư dân

MC Kỳ Duyên từng có buổi trải nghiệm tại khu nhà mẫu dự án Bien Hoa Universe Complex, chia sẻ: “Tôi đặc biệt ấn tượng với không gian sống được chăm chút tỉ mỉ và chỉn chu tại đây. Những tiện ích khép kín “ngay ngưỡng cửa” cùng việc chú trọng đầu tư ứng dụng nhà thông minh (smart home) kết nối mọi không gian chỉ với một nút chạm đã cho tôi hình dung chân thực nhất về một cuộc sống tiện nghi. Tôi tin rằng Bien Hoa Universe Complex xứng đáng để các khách hàng có nhu cầu an cư và đầu tư lựa chọn”.

Thanh khoản tốt, tiềm năng tăng trưởng mạnh

Trong khi nhu cầu vẫn đang rất lớn, thì nguồn cung căn hộ tại Biên Hòa lại hạn chế khiến mặt bằng giá căn hộ trong những năm gần đây ngày càng tăng, thúc đẩy tính thanh khoản và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của phân khúc này.

Là thành phố trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước và là một trong những thủ phủ công nghiệp của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Biên Hòa đang là điểm đến làm việc, học tập và an cư của hàng trăm nghìn chuyên gia, trí thức trẻ trong và ngoài nước.

Vì thế sức hút của căn hộ Biên Hòa không chỉ đến từ mục tiêu an cư mà còn đáp ứng tốt cho các nhà đầu tư trong việc khai thác tiềm năng cho thuê với tỷ suất sinh lời cao, nhờ đáp ứng nhu cầu an cư của nhóm chuyên gia, trí thức trẻ thành đạt đang làm việc tại chuỗi các khu công nghiệp lớn của Đồng Nai như: Amata, Biên Hòa 2, Loteco...

Thêm vào đó, triển vọng gia tăng giá trị cho căn hộ tại Biên Hòa nói chung và Bien Hoa Universe Complex nói riêng còn đến từ động lực phát triển hạ tầng, liên kết vùng ngày càng được đầu tư mạnh mẽ.