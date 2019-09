Những tên tuổi ‘hàng đầu’ trên thị trường, đứng sau dự án The Sóng

Đứng sau dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu này là hàng loạt tên tuổi “hàng đầu” trong ngành.

Nói đến dự án The Sóng, giới đầu tư thường nghĩ đến hình ảnh một tổ hợp nghỉ dưỡng - ẩm thực - check-in - giải trí đầu tiên của Vũng Tàu sở hữu nhiều tiện ích đỉnh, vị trí đẹp bậc nhất phố biển trên mặt tiền đường Thi Sách, sát với Bãi Sau. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, đứng sau dự án này là những tên tuổi “hàng đầu” trong ngành.

Được biết, chủ đầu tư của dự án là Quỹ đầu tư lớn hàng đầu Nhật Bản Creed Group và Tập đoàn BĐS An Gia - một trong những chủ đầu tư lớn và uy tín bậc nhất tại TP.HCM. Sở hữu tiềm lực mạnh, An Gia là chủ đầu tư của gần 8 dự án căn hộ cao cấp với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, có quy mô lớn tại TP.HCM: The Star, The Garden, An Gia Riverside, An Gia Skyline, Sky89, River Panorama, The Signial. Đáng chú ý, các dự án này đều sở hữu tốc độ bán hàng kỷ lục chỉ sau vài tháng công bố.

Các dự án của An Gia đều được giới đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ xây dựng, được trang bị nhiều tiện ích đẳng cấp cùng thiết kế đặc biệt. Gần đây nhất, dự án The Sóng còn được giải thưởng Việt Nam Property Award - Giải thưởng danh giá nhất khu vực châu Á ngành bất động sản vinh danh là dự án căn hộ có thiết kế tốt nhất, dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất khi sở hữu thiết kế mềm mại như những con sóng đại dương. Đây là dự án được giải thưởng này vinh danh cả 2 hạng mục thiết kế tổng quan và thiết kế nội thất tốt nhất. Các dự án của An Gia đều được giới đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ xây dựng, được trang bị nhiều tiện ích đẳng cấp cùng thiết kế đặc biệt. Gần đây nhất, dự án The Sóng còn được giải thưởng Việt Nam Property Award - Giải thưởng danh giá nhất khu vực châu Á ngành bất động sản vinh danh là dự án căn hộ có thiết kế tốt nhất, dự án căn hộ có thiết kế nội thất tốt nhất khi sở hữu thiết kế mềm mại như những con sóng đại dương. Đây là dự án được giải thưởng này vinh danh cả 2 hạng mục thiết kế tổng quan và thiết kế nội thất tốt nhất.

Mảng xây dựng của The Sóng được chú trọng như các dự án trước đây của Tập đoàn An Gia: đều được xây dựng bởi Tập đoàn Coteccons hoặc các công ty thành viên của tập đoàn này. Được biết Coteccons là tập đoàn xây dựng hàng đầu trong ngành bất động sản làm tổng thầu xây dựng.

Việc vận hành tòa nhà, được Tập đoàn An Gia giao cho Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL). Được biết, Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL) là tập đoàn có hơn 250 năm lịch sử và kinh nghiệm tại 16 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và quản lý bất động sản cao cấp. Với hơn 32.000 nhân viên và 83 văn phòng đại diện tại các nước, JLL đã khẳng định được uy tín của một công ty thuộc danh sách Fortune 500. Hiện, JLL đang quản lý hơn 372 triệu m2 bất động sản trên toàn thế giới.

Gần đây, JLL liên tục được vinh danh ở các giải thưởng danh giá như: “Đơn vị tư vấn bất động sản xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương” năm thứ 6 liên tiếp tại Giải thưởng Bất động sản quốc tế 2015 (International Property Awards Final 2015); “Tư vấn đầu tư Bất động sản số 1 châu Á” tại Giải thưởng Bất động sản EuroMoney châu Á – Thái Bình Dương 2015 (EuroMoney Real Estate Awards); Được Ethisphere Institute vinh danh là một trong những “Công ty kinh doanh có đạo đức nhất thế giới” năm thứ 10 liên tiếp.

Đặc biệt, theo thông tin mới nhất của An Gia, tập đoàn này vừa ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn ẩm thực lớn hàng đầu Việt Nam Golden Gate để phát triển một thiên đường ẩm thực lớn bậc nhất Vũng Tàu tại dự án The Sóng với chuỗi nhà hàng nổi tiếng: Lẩu băng chuyền Kichi Kichi, nhà hàng nướng Hàn Quốc Gogi, Sumo BBQ, Thái Express. Được biết, hiện tại Golden Gate đang sở hữu hơn 190 nhà hàng, chiếm gần 50% thị phần chuỗi nhà hàng tại Việt Nam.

Ngoài tổ hợp ẩm thực, The Sóng còn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm check-in “hot” nhất Vũng Tàu khi sở hữu Hồ Mây tọa lạc trên độ cao 130 m. Ở độ cao này, Hồ Mây The Sóng thu trọn khung cảnh của biển Đông và được đánh giá là điểm ngắm bình minh đẹp bậc nhất Vũng Tàu. Ngoài tổ hợp ẩm thực, The Sóng còn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm check-in “hot” nhất Vũng Tàu khi sở hữu Hồ Mây tọa lạc trên độ cao 130 m. Ở độ cao này, Hồ Mây The Sóng thu trọn khung cảnh của biển Đông và được đánh giá là điểm ngắm bình minh đẹp bậc nhất Vũng Tàu.

Ngoài Hồ Mây tuyệt đẹp, The Sóng còn là dự án sở hữu trung tâm gym và yoga sở hữu tầm nhìn đẹp bậc nhất Việt Nam. Ở độ cao hơn 130m trên tầng 36, trung tâm gym của The Sóng được thiết kế với kính tràn kéo từ đỉnh xuống sàn, giúp cho phòng gym này bao trọn khung cảnh tuyệt đẹp của biển Vũng Tàu. Việc dành không gian trên tầng cao nhất (nơi thường được các chủ đầu tư phát triển penthouse triệu đô) để làm phòng gym của The Sóng được giới chuyên gia đánh giá là rất ít chủ đầu tư làm được.

Không chỉ là tổ hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, The Sóng còn được tích hợp các tiện ích đáp ứng cho hoạt động giải trí. Ở trên tầng thượng, chủ đầu tư An Gia phát triển một tổ hợp sky bar cao và lớn bậc nhất Vũng Tàu với tầm nhìn tuyệt đẹp bao trọn biển Đông và toàn thành phố về đêm. Khi hoàn thành, khu sky bar này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng như Havana Sky Bar của Vũng Tàu.