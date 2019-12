Nới cửa cho nhà đầu tư ngoại kinh doanh xăng dầu

Không có gì phải ngại Ủng hộ nhà kinh doanh nước ngoài tham gia mạnh hơn vào hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam, PGS-TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính , phân tích, hiện chúng ta đang từng bước chuyển sang xây dựng thị trường xăng dầu đúng nghĩa kinh tế thị trường có cạnh tranh nên phải có sự tham gia bình đẳng giữa các thành phần kinh tế cũng như nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là điều cần thiết và bắt buộc phải thực hiện bởi đó là xu hướng, nhu cầu của thị trường, đòi hỏi của người tiêu dùng. "Vấn đề an ninh năng lượng quốc gia khi có người nước ngoài tham gia cũng không có gì đáng lo bởi DN trong nước vẫn nắm quyền chi phối bằng sở hữu 2/3 cổ phần. Vấn đề là nhà nước phải đầu tư xây dựng kho dự trữ xăng dầu và điều tiết theo quy luật kinh tế thị trường. Có nhà đầu tư ngoại tham gia là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để chúng ta sớm hình thành nền kinh tế thị trường đúng nghĩa”, vị này nói và cho rằng, trong các hiệp định đàm phán, cho dù chúng ta không cam kết mở cửa mảng xăng dầu, nhưng về lâu dài, không mở sẽ không theo kịp xu hướng phát triển. Lúc đó, hiệu quả của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết sẽ không đạt cao như mong đợi. Sự tham gia của nhà đầu tư ngoại giúp chúng ta điều chỉnh chính sách theo cơ chế thị trường nhanh và hợp lý hơn. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh nói: “Mặt hàng xăng dầu do nhà nước quản lý về giá và Bộ Công thương quyết định. Ngoài ra, hiện nay nhà nước vẫn là đơn vị đầu mối nhập khẩu và dự trữ xăng dầu. Các công ty xăng dầu trong nước do nhà nước chi phối hiện nay chiếm hơn 90% trên thị trường nên chẳng có gì phải sợ nhà đầu tư ngoại tham gia vào lĩnh vực xăng dầu!”.