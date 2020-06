Nông thủy sản Việt có nhiều cơ hội 'bơi' vào các thị trường khó tính

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành phát biểu tại tọa đàm Ảnh: Ng.Huế

Đặc biệt, với hàng nông sản , Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Mai Xuân Thành nhấn mạnh, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng, khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được Việt Nam tham gia ký kết và có hiệu lực như CPTPP đã có hiệu lực từ đầu năm 2019, Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam ( EVFTA ) sẽ có hiệu lực từ tháng 8 năm nay. Ông nói: “Nếu các doanh nghiệp trong nước đủ sức hội nhập, đáp ứng những đòi hỏi ngày một cao của thị trường, đặc biệt là các thị trường khó tính, vị thế của doanh nghiệp nông sản Việt Nam sẽ được khẳng định, không chỉ đem lại giá trị to lớn cho doanh nghiệp, mà còn đảm bảo sản xuất bền vững cho ngành nông nghiệp nước ta nói chung”.