Novaland ‘hồi sinh’ bằng dự bất động sản siêu đắt tại TP.HCM

Ngày 28.10, Tập đoàn Novaland, cho biết trong quý 4.2018 này Novaland sẽ chính thức giới thiệu dự án The Grand Manhattan tại quận 1, TP.HCM, với giá bán bình quân từ 6.000 USD/m2. Dự án này có quy mô khoảng 14.000 m2, sẽ góp thêm khoảng 1.000 căn hộ hạng sang sở hữu lâu dài cho thị trường.



Ngoài dự án trên, Novaland, cũng cho biết chuẩn bị giới thiệu dự án NovaHills Mũi Né Resort & Villas tại Phan Thiết. Dự án có khoảng 600 biệt thự trên đổi hướng biển.

Theo Tập đoàn Novaland, doanh thu quý 3.2018 tạm ghi nhận là 2.443 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, doanh thu và lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng trưởng lần lượt là 17% và 25% so với 9 tháng đầu năm 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 chỉ tăng 5% do ảnh hưởng từ việc giảm doanh thu tài chính và tăng chi phí lãi vay.

Doanh thu thuần năm 2018 của Novaland dự kiến ghi nhận 17.813 tỉ đồng, ước tính đạt khoảng 82% kế hoạch năm, tăng trưởng 53% so với năm 2017. Như vậy, kế hoạch doanh thu năm 2018 có khả năng chưa đạt mục tiêu do công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện pháp lý dự án để ghi nhận bàn giao cho khách hàng. Dự kiến còn khoảng hơn 6.400 tỉ đồng chưa thể ghi nhận doanh thu trong năm nay.

Dự kiến đến hết năm 2018, Novaland sẽ bàn giao khoảng 5.000 sản phẩm cho khách hàng.