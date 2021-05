NTK Hòa Nguyễn: ‘Tận dụng những thứ thông minh, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều’

Giới thiệu chung: - SHE Vietnam là công ty thời trang thành lập năm 2015 bởi nhà thiết kế Hòa Nguyễn, với 3 thương hiệu thời trang là SHEBYHOANGUYEN, Ma CHÉRIE, SOYOUNG. Đây là 3 thương hiệu thuộc phân khúc luxury local brand Việt Nam. Trong đó, thương hiệu đồ thêu đính thủ công cao cấp SHEBYHOANGUYEN đã tạo được chỗ đứng vững chắc sau hơn 10 năm phát triển tại thị trường thời trang Việt Nam, sở hữu 2 Flagship lớn tại Hà Nội và TP.HCM. - SHE Vietnam vận hành 3 thương hiệu với hơn 100 nhân sự. Đội ngũ nhân sự của SHE Vietnam là những người trẻ đầy đam mê, năng động và giàu sức sáng tạo. Làm việc trong môi trường sáng tạo, quản trị doanh nghiệp luôn được tập trung để tối ưu nhất. SHE Vietnam đã ứng dụng các tiện ích từ công nghệ thông tin để vận hành doanh nghiệp hiệu quả: theo dõi công việc trên nền tảng số, thanh toán lương trực tuyến và nhanh chóng cho nhân viên qua ứng dụng ngân hàng MBBank…