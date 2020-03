Ô tô cũ giảm giá mạnh trong mùa dịch

Theo khảo sát của trang Chợ Tốt Xe, trong 2 tháng đầu năm, đặc biệt tháng sau tết khi thế giới bùng phát dịch viêm phổi cấp virus Corona chủng mới, lượng xe đăng bán tăng 28% so cùng thời điểm năm ngoái. Thống kê trên 30.000 tin đăng trên Chợ Tốt Xe, hầu hết các mẫu xe đều giảm giá , tùy phiên bản, đời xe và tình trạng xe. Những mẫu xe dân dụng phổ biến nhất như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay các mẫu xe SUV và MPV của Toyota giảm giá trung bình từ 30 - 80 triệu đồng so với thời điểm 2 tháng trước tết. Cụ thể, mẫu Kia Morning 2015 giảm 50,5 triệu đồng, xuống 229 triệu đồng; chiếc Toyota Vios giảm 60,3 triệu đồng xuống trung bình 478 triệu đồng; chiếc Toyota Innova giảm gần 80 triệu đồng xuống 500 triệu đồng… Cùng thời điểm này năm ngoái, chiếc Kia Morning phiên bản số sàn 12.25 AT khoảng 305 triệu đồng. Trên trang Chợ Tốt Xe, chiếc Toyota Fortuner là một trong những mẫu xe đa dụng 7 chỗ bán chạy nhất trong cùng phân khúc liên tục nhiều năm liền, giá hao hụt mỗi năm từ 20 - 50 triệu đồng, đặc biệt ở phiên bản số sàn 2.5G. Tuy nhiên, trong mùa dịch, mẫu xe này cũng đã giảm khoảng 30 triệu đồng so với 2 tháng trước.