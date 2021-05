ONE IBC: đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hồng Kông, dễ hay khó?

Các tài liệu và thông tin yêu cầu khi đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông ● Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận thành lập ● Người thành lập là cá nhân: giấy tờ nhân thân và địa chỉ cư trú ● Đơn đăng ký, One IBC sẽ hỗ trợ bạn. ● Hình ảnh nhãn hiệu ● Ngành nghề mà bạn muốn đăng ký Doanh nghiệp Việt Nam rất chú trọng xây dựng kết nối, khám phá thị trường, tìm kiếm đối tác và nâng cao nhận thức về thương hiệu tại thị trường Hồng Kông. One IBC với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, chúng tôi sẽ luôn đồng hành với các doanh nghiệp Việt trên hành trình tiếp cận và mở rộng việc kinh doanh ra thị trường Hồng Kông và quốc tế. One IBC Việt Nam Địa chỉ: Tòa nhà Asia Trade, 507B Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, Việt Nam. Hotline: 1800 6758 | Mobile/Zalo/Viber: +84 84877 7768 Website: http://www.oneibc.com I Email: services@oneibc.com One IBC Hồng Kông Địa chỉ: Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hồng Kông. Mobile: +852 5804 3919