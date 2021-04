One IBC: Thành lập công ty ở Hồng Kông - Rộng cửa cho thương mại Việt Nam

Là nền kinh tế thương mại lớn thứ 13 trên thế giới, Hồng Kông luôn luôn nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư quốc tế. Để có được kết quả như vậy, đặc khu này đã có nhiều bước đi chiến lược giúp hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thương mại quốc tế.

Đặc khu kinh tế Hồng Kông và các lợi thế thương mại

Hiệp định tự do thương mại: Nơi đây là cầu nối liên kết lớn bậc nhất châu Á. Ngoài đại lục, đặc khu kinh tế Hồng Kông còn có Hiệp định thương mại tự do với khối ASEAN, New Zealand và Úc, Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu, Macau và một số đảo quốc nhỏ. Ngoài ra hiệp định với Liên minh Thái Bình Dương (Colombia, Mexico, Peru, Chile) và Anh Quốc cũng đang được thúc tiến để ký kết trong tương lai gần. Nền kinh tế Hồng Kông sẽ thu lại nhiều lợi nhuận từ thương mại thông qua các hiệp định này.

Chính sách thương mại: Hồng Kông không đánh thuế vào hàng xuất nhập khẩu (trừ một vài loại hàng đặc thù như rượu, thuốc lá,...). Thương cảng này cũng không đòi hỏi khắt khe chứng chỉ xuất xứ và tờ khai được phép gửi trong vòng 14 ngày sau khi đã hoàn tất xuất nhập khẩu. Thậm chí nếu thông qua công ty vận tải đã đăng ký với Bộ Thương mại và Công nghiệp thì giấy phép có thể được miễn hoàn toàn. Mọi ý kiến đều nhận định Hồng Kông là một thương cảng tự do của quốc tế.

Cơ sở hạ tầng phát triển: Sân bay quốc tế Hồng Kông là sân bay hoạt động nhiều nhất thế giới khi nói đến số lượng hàng hóa không vận từ năm 2010 đến nay. Đặc khu kinh tế Hồng Kông cũng là nơi có các cảng container bận rộn hàng đầu. Năm 2019, Hông Kông xếp thứ 8 toàn thế giới về số lượng công hàng được luân chuyển. Từ các chỉ số này, dễ dàng thấy được mức độ đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho các ngành thương mại quốc tế tại đây.

Thành lập công ty ở Hồng Kông, cơ hội lớn mở ra cho doanh nghiệp Việt

Là tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nước ngoài, One IBC Hồng Kông đã hỗ trợ nhiều khách hàng cả trong và ngoài nước Việt Nam tham gia đầu tư qua hình thức thành lập công ty ở Hồng Kông. Với thế mạnh ngành tài chính hàng đầu thế giới, đặc khu này đem lại rất nhiều lợi thế thương mại mang tính chiến lược cho doanh nghiệp Việt.

Cụ thể, theo nhận định của ông Vũ Đại Dương - Phó giám đốc One IBC, doanh nghiệp nước nhà có thể tận dụng các chính sách ưu đãi của Hồng Kông để mở rộng mô hình kinh doanh một cách nhanh chóng nhất. Có thể kể đến một vài đặc điểm như: thủ tục xuất nhập khẩu nhanh và tiện lợi; cảng biển hay hàng không hiện đại giúp đẩy nhanh tiến độ thương mại; ưu đãi về thuế giúp cắt giảm chi phí; các hiệp định thương mại giúp hàng hóa lưu thông đến nhiều thị trường.

Thêm vào đó, công ty Hồng Kông cũng có thể thuộc sở hữu toàn phần của người nước ngoài, không cần phải có đối tác người địa phương. Thực tế, các công ty ở Hồng Kông gốc nước ngoài về thương mại quốc tế, bán sỉ và lẻ chiếm đến 47,6%, theo báo cáo của HKSAR. Điều này minh chứng rõ ràng việc kinh tế Hồng Kông gắn liền với ngành thương mại.

Khách hàng Việt Nam sẽ vận hành như thế nào khi thành lập công ty ở Hồng Kông và các ngành nghề nào đang có lợi thế?

Ví dụ về một hình thức thành lập công ty thương mại quốc tế mà One IBC Hồng Kông đã hỗ trợ. Khách hàng muốn buôn bán hàng hóa từ các nước châu Á đến một nước khác, thông qua One IBC Hồng Kông thành lập công ty ở Hồng Kông về thương mại quốc tế. Khách hàng của One IBC có thể dùng hình thức văn phòng tiện ích để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng vốn đắt đỏ ở Hồng Kông. Hàng hóa được nhập khẩu từ các nhà cung cấp về đây rồi xuất đi đến khách hàng hoặc trực tiếp từ xưởng sản xuất đến khách hàng. So với hoạt động thương mại tại công ty mẹ, thành lập công ty ở Hồng Kông để làm theo cách này rất dễ dàng và nhanh chóng. Hình thức này, gọi là mậu dịch tái xuất khẩu, rất nhiều công ty được thành lập ở Hồng Kông nhằm phục vụ mục đích này. Theo báo cáo của Cục Điều tra dân số và thống kê, trong năm 2017, tổng xuất khẩu Hồng Kông đạt được là 3.875 tỉ HKD thì tái xuất khẩu là 3.832 tỉ HKD. Các mặt hàng chủ yếu là máy móc và linh kiện điện tử, vật liệu khô và hàng tiêu dùng cao cấp.

Dựa vào báo cáo của Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ, hiện các ngành nghề đang hot và có tiềm năng nhất ở Hồng Kông là hàng hải; công nghệ cao liên quan đến y dược, chất liệu mới; công nghệ thông tin; sản phẩm chăm sóc cá nhân, các dịch vụ giáo dục, tài chính và chuỗi thương hiệu.