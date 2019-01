Ống gang cầu XINXINGphục vụ rộng rãi trong ngành cấp nước tại Đông Nam Á

Năng suất ống gang cầu hằng năm đạt 3.000.000 tấn, phụ kiện gang cầu đạt 80.000 tấn. XINXING có 8 nhà máy sản xuất ống và phụ kiện gang cầu tại Trung Quốc: Hàm Đan - Hà Bắc, Vu Hồ - An Huy, Hoàng Thạch - Hồ Bắc, Korla - Tân Cương, Tịch Dương - Hồ Nam, Dương Giang - Quảng Đông, Sùng Châu - Tứ Xuyên, Lữ Lương - Sơn Tây. Sản phẩm XINXING đã xuất khẩu sang 136 nước trong khu vực và trên thế giới.

Thương hiệu ống gang cầu XINXING đã có 16 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm ưu việt cho thị trường Việt Nam. Năm 2018, sản lượng ống gang cầu XINXING tại thị trường Việt Nam đã có bước đột phá nhập khẩu đạt 38.000 tấn. Sản phẩm XINXING được sử dụng trong dự án cấp thoát nước ở rất nhiều thành phố lớn tại Việt Nam, như: Hà Nội, Hải Phòng,TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An, Quảng Nam, Nha Trang, Đà Lạt, Đồng Nai, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Tây Ninh, Ninh Thuận...XINXING có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều công ty cấp nước tại Việt Nam. Ngoài ra, XINXING cũng cấp hàng cho những nước ở khu vực ASEAN và thế giới khác, như là: Thái Lan, Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia...và có những mối quan hệ lâu dài, tốt đẹp với các công ty cấp nước ở mỗi quốc gia sở tại, ví dụ như: Kuala Water Supply Co., Ltd., PT. Bumi Dinamika Indah, The Provincial Waterworks Authority, Manilad Water Company, Pan Asian Water Solutions Ltd, Hengyi Petrochemical Co., Ltd. , Vientiane Water and Environment Engineering State Enterprise, Yangon City Development Committee...

Hướng dẫn thi công ống mối nối SIA tại dự án Việt Nam XINXING có thể cung cấp ống gang cầu với các đặc tính cộng nghệ kỹ thuật cao như lớp phủ epoxy và mối nối đa dạng, đường kính từ DN80-DN2600mm, chiều dài 6 - 8,15m, sản xuất đồng bộ ống, phụ kiện gang cầu và gioăng. Sản phẩm ống và phụ kiện gang cầu XINXING sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO2531, BSEN545, ISO4179, ISO8179.... Sản phẩm của XINXING thông qua cơ quan chứng nhận WRAS của Anh quốc về xi măng bền sunfat, gioăng cao su, lớp phủ epoxy và sơn tổng hợp, đạt chứng nhận WRAS. Chứng nhận này chứng minh rằng nó có thể tiếp xúc với nước và đảm bảo sự an toàn của nước uống. XINXING có thể cung cấp ống gang cầu với các đặc tính cộng nghệ kỹ thuật cao như lớp phủ epoxy và mối nối đa dạng, đường kính từ DN80-DN2600mm, chiều dài 6 - 8,15m, sản xuất đồng bộ ống, phụ kiện gang cầu và gioăng. Sản phẩm ống và phụ kiện gang cầu XINXING sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO2531, BSEN545, ISO4179, ISO8179.... Sản phẩm của XINXING thông qua cơ quan chứng nhận WRAS của Anh quốc về xi măng bền sunfat, gioăng cao su, lớp phủ epoxy và sơn tổng hợp, đạt chứng nhận WRAS. Chứng nhận này chứng minh rằng nó có thể tiếp xúc với nước và đảm bảo sự an toàn của nước uống.

XINXING sản xuất và cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, thời gian giao hàng nhanh chóng, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn trước bán hàng chuyên nghiệp và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo. XINXING cử các kỹ sư chuyên nghiệp thực hiện hướng dẫn dỡ hàng tại cảng và lắp đặt thi công tại chỗ cũng như các dịch vụ hậu mãi khác.

XINXING thực hiện trách nhiệm đối với xã hội bằng những hành động thực tế, mang lại nguồn nước an toàn và chất lượng cuộc sống.