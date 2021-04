Ông lớn khách sạn thế giới ‘để mắt’ đến thị trường Quy Nhơn

Với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, độc đáo; hạ tầng hoàn thiện cả về đường bộ, đường thủy lẫn đường hàng không; cùng với công tác phòng chống Covid-19 hiệu quả trong năm qua, Quy Nhơn đang là điểm đến của nhiều tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới. Có thể kể đến Anantara Quy Nhơn Villas và Avani Quy Nhơn Resort & Spa thuộc Minor Hotels, tập đoàn đang vận hành hơn 530 khách sạn và resort tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó tại khu vực trung tâm có khách sạn Pullman Quy Nhơn do Tập đoàn Accor vận hành.

Các chuyên gia nhận định Quy Nhơn đang sở hữu nhiều ưu thế hứa hẹn tiềm năng phát triển mạnh mẽ cho các thương hiệu quốc tế này. Trước hết danh tiếng của thị trường này đến từ hàng loạt giải thưởng và sự công nhận quốc tế. Năm qua, tạp chí du lịch Rough Guides (Anh) bình chọn Quy Nhơn trong top 3 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á, là tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng xanh trong tương lai. Thành phố biển này có tên trong danh sách 20 địa điểm du lịch tốt nhất 2020 do Hostelworld xếp hạng. Đây cũng là một trong 3 thành phố du lịch của Việt Nam nhận giải thưởng "Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2020" tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020.

Bất động sản Quy Nhơn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển mạnh, nhất là trên phân khúc cao cấp (Ảnh phối cảnh dự án Casa Marina Premium)

Hiện tại, một số tên tuổi lớn khác cũng dự kiến tiến vào thị trường Quy Nhơn trong vài năm tới. Trong đó có thương hiệu Radisson Blu của Radisson Hotel Group, tập đoàn khách sạn 112 năm tuổi của Mỹ. Đáng chú ý, thành lập năm 1909, Radisson Hotel Group là một trong những tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý 1.500 khách sạn và resort thuộc 9 thương hiệu tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Di sản 112 năm tuổi của tập đoàn này hứa hẹn sẽ được kế thừa và tiếp nối với một dự án resort 5 sao quốc tế tọa lạc trên “đại lộ 5 sao” - đường Quốc lộ 1D, Bãi Xép, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn. Ông lớn bất động sản Tập đoàn này dự kiến sẽ mang đến Quy Nhơn thương hiệu hạng sang Radisson Blu.

Những tiêu chuẩn quản lý khách sạn và resort dưới thương hiệu danh tiếng này đảm bảo chất lượng vận hành 5 sao quốc tế, tạo trải nghiệm sang trọng đồng nhất và đặc trưng của thương hiệu trên toàn cầu. Song song đó, những thương hiệu toàn cầu còn là bảo chứng cho chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho các khách sạn và resort, giúp mỗi điểm đến khẳng định sự khác biệt và sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội. Việc có ngày càng nhiều tập đoàn danh tiếng "để mắt" đến và tham gia khai thác còn giúp Quy Nhơn nâng cao tầm vóc trên bản đồ du lịch thế giới.

Casa Marina Premium tọa lạc tại Bãi Xép (Ảnh phối cảnh: BCG Land)

Một trong những dự án gây tiếng vang trong phân khúc hạng sang tại Quy Nhơn mới đây là Casa Marina Premium do BCG Land triển khai tại Bãi Xép, Ghềnh Ráng - nơi được Business Insider đánh giá là một trong 16 "hòn ngọc bí ẩn" của châu Á. Casa Marina Premium là một trong những dự án quần thể biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang đầu tiên tại Quy Nhơn. Nằm cạnh ngôi làng chài nhỏ ẩn mình bên núi, bên biển, bên gành, bên đảo, khu nghỉ dưỡng đặc trưng bởi trải nghiệm ngày đêm lộng gió cùng tiếng sóng biển rì rào, mang đậm vẻ đẹp yên bình của một làng chài truyền thống.

Trên diện tích 12 ha, dự án cung cấp giới hạn chỉ 160 biệt thự ẩn mình giữa đồi núi và tầm nhìn hướng ra danh thắng Bãi Xép. Thiết kế của Casa Marina Premium tôn trọng văn hóa địa phương thông qua những nét kiến trúc lấy cảm hứng từ vùng đất võ trời văn Bình Định. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của phố biển, hứa hẹn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của du khách cao cấp khi tới đây.

Casa Marina Premium - dự án tiên phong cung cấp dòng biệt thự cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại Quy Nhơn (Ảnh phối cảnh: BCG Land)

Dự án Casa Marina Premium đã nhận giải Biệt thự nghỉ dưỡng và khu phức hợp du lịch tốt nhất năm 2020 (Best resort villa & tourism complex 2020) tại Dot Property Vietnam Awards. Trước đó, Radisson Blu Hội An cũng do BCG Land đầu tư đã nhận giải Dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển tốt nhất Đông Nam Á và Dự án căn hộ nghỉ dưỡng có thiết kế đẹp nhất Đông Nam Á tại Dot Propoerty Asia 2019.