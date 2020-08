ParkCity Holdings và hành trình 30 năm gieo bản sắc

Thành công tiếp nối thành công

Thành lập năm 1990 với chiến lược phát triển nhất quán nhằm cung ứng cho thị trường những sản phẩm mang tiêu chuẩn quốc tế, sau 30 năm hoạt động, tập đoàn ParkCity liên tiếp gặt hái nhiều thành tựu.

Năm 1999, ParkCity Holdings bắt đầu phát triển dự án Desa ParkCity rộng 191,4 hecta kế cận trung tâm thủ đô Malaysia. Cho đến khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 7.000 căn nhà và 3.700.000 m2 diện tích thương mại, được xem như một trong những biểu tượng của cộng đồng thịnh vượng bậc nhất Malaysia.

Với triết lý kinh doanh dựa trên 5 trụ cột chính “Gia đình - Láng giềng - Cộng đồng - Sự kết nối - Sự tiện nghi”, năm 2011, ParkCity tiếp tục với Marina ParkCity tại Miri, Sarawak, quy mô 222 ha ven biển, tạo nên tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng phục vụ cuộc sống tiêu chuẩn cao. Đây là dự án có tầm nhìn xa về quy hoạch bền vững cũng như tính cộng đồng, đảm bảo chất lượng cuộc sống đáng mơ ước.

Có thể nói, những giá trị mà ParkCity Holdings lấy làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển là chìa khóa mang lại thành công cho các khu đô thị trên và làm nên tên tuổi của tập đoàn. Tại The EdgeProp Malaysia's Best Managed Property Awards 2019, Tập đoàn Perdana ParkCity đã vinh dự nhận giải thưởng The EdgeProp Malaysia's Responsible developer” (Nhà phát triển bất động sản trách nhiệm). Tháng 6.2020 vừa qua, The Central Park và Plaza Arkadia thuộc khu đô thị Desa ParkCity, đã xuất sắc giành chiến thắng cao nhất “GOLD WINNERS” cho hạng mục “The 10 years and above specialized category" (Dự án chuyên biệt với hơn 10 năm phát triển) và "The below 10 years mixed Development (Entire) Category” (Dự án phức hợp tiêu biểu dưới 10 năm phát triển) tại “The EdgeProp Malaysia's Best Managed Property Awards 2020”.

Công trình biểu tượng khu vực phía tây Hà Nội

Vốn được đánh giá là thị trường trẻ, tiềm năng, Hà Nội được chọn là điểm đến để ParkCity Holdings tái hiện “niềm tự hào Malaysia’ tại Việt Nam. Mang theo đầy đủ những giá trị cốt lõi của tập đoàn mẹ mà vẫn tôn trọng, giữ gìn những bản săc văn hóa địa phương, ParkCity Holdings dồn nguồn lực và tâm huyết vào ParkCity Hà Nội.

Không gây ấn tượng bằng sự hào nhoáng, ParkCity Hanoi tạo cảm giác thanh bình về một miền xanh giữa lòng thủ đô, và một lần nữa, khẳng định chất riêng trong công trình với triết lý xoay quanh các yếu tố “Gia đình - Láng giềng - Cộng đồng - Sự kết nối và Sự tiện nghi”.

Khu đô thị ParkCity Hanoi là không gian sống lý tưởng đối với những cư dân yêu thích thiên nhiên và sự yên bình

Trong khuôn khổ khu đô thị, chủ đầu tư dành tới 65% diện tích cho cảnh quan không gian xanh và tiện ích, hơn 2.300 cây bóng mát và 400.000 cây bụi, nhịp sống nơi đây khơi gợi những giá trị kết nối cộng đồng vốn đặc trưng trong văn hóa Á Đông.

Tiên phong trong thiết kế cảnh quan ấn tượng với hệ công viên dạng tuyến bao quanh từng căn nhà, tạo lối đi chung, nơi giao kết tình làng xóm tại các phân khu Nadyne Gardens, Evelyne Gardens và The Mansions.

Giá trị Gia đình cũng được nuôi dưỡng trong từng không gian sống với phòng khách phóng khoáng, phòng sinh hoạt chung cùng những khu vườn thư giãn trước hiên ngập sắc hồng trà cho cảm giác bình yên, sum vầy vui vẻ sau mỗi ngày dài căng thẳng.

Tại ParkCity Hanoi, Sự tiện nghi được khẳng định với hệ tiện ích ngay bên ngoài ngưỡng cửa. The ParkCity Club Hanoi phong cách nghỉ dưỡng với bể bơi bốn mùa, phòng tập gym & yoga, sân tennis trên cao,... Trường quốc tế ParkCity Hanoi khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 9.2019 mang đến một nền giáo dục quốc tế, toàn diện. Sắp tới khu phức hợp The Village với thiết kế không gian mở sẽ làm điểm đến lý tưởng không chỉ cho cư dân khu đô thị mà còn cho cả khu vực lân cận.

Năm 2020, thị trường bất động sản ghi nhận những khoảng lặng vì tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, ParkCity Hanoi, với những giá trị cốt lõi đã định hình nên chất lượng và uy tín của chủ đầu tư, vẫn duy trì hấp lực thanh khoản mạnh mẽ. Trong bối cảnh dịch bệnh, ô nhiễm hiện tại, những sản phẩm hướng về chất lượng không gian sống như ParkCity Hanoi càng trở nên đắt giá.

Trường quốc tế ParkCity Hanoi đã khai giảng tháng 9.2019

Gần đây, ParkCity Hanoi cho ra mắt dự án chung cư đầu tiên - Park Kiara. Dự án là sự kết hợp tinh tế giữa phong cách đô thị hiện đại, hoà hợp hoàn hảo cùng cảnh quan thiên nhiên xanh mát. Đặc biệt, mỗi căn hộ tại Park Kiara được đảm bảo 1 chỗ đỗ ô tô cố định, càng tăng tính đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân.

Nếu có dịp, hãy ghé thăm, trải nghiệm không gian sống, tiện ích tại ParkCity Hanoi và tận hưởng sự khác biệt của đẳng cấp.