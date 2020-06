Phải hoàn thành việc thu phí không dừng trước 31.12.2020

Nội dung đáng chú ý trong quyết định là các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống ETC phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng . Đối với các trạm thu phí dịch vụ đang hoạt động mà chưa lắp đặt hệ thống ETC, chậm nhất đến ngày 31.12.2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của quyết định này.

Căn cứ điều kiện cụ thể đối với từng trạm thu phí, Thủ tướng giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều lưu thông và quyết định thời điểm chuyển làn hỗn hợp này sang thu phí ETC và thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức ETC; quyết định tạm dừng và thời gian tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các trạm thu phí chưa thực hiện việc thu phí ETC đối với trạm đã lắp đặt hệ thống ETC, và với trạm thu phí đến hết 31.12 mà chưa chuyển sang thu phí ETC.