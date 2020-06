Phát Đạt - Danh Khôi hợp tác đầu tư và phát triển dự án tại Bình Dương

Quan hệ đồng hành giữa hai ông lớn địa ốc

Với hành trình hơn 15 năm phát triển, Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) là một trong những thương hiệu BĐS hàng đầu Việt Nam với hàng loạt dự án đã và đang triển khai như Millennium, The Everich Infinity (TP.HCM), khu đô thị Nhơn Hội New City, dự án 3,73 ha mặt tiền Quốc lộ 13 (Bình Dương),...

Từ thành công của các dự án, Phát Đạt vinh dự được bình chọn “Nhà phát triển dự án tốt nhất 2019” (Dot Property Vietnam) và xếp thứ 10 trong “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019” (tạp chí Nhịp cầu đầu tư).

Cho đến nay, với hơn 26.000 tỉ đồng đầu tư và quỹ đất hơn 116 ha phát triển dự án tại Bình Định, Phát Đạt là đơn vị có tổng mức đầu tư lớn nhất nhì toàn tỉnh. Bình Định cũng là nơi chứng kiến sự hợp tác giữa Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi (HOSE: NRC) - thương hiệu đầu tư, phát triển BĐS uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hệ thống Danh Khôi bao gồm 10 thành viên, 1.000 nhân sự với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án thành công như: Aria Đà Nẵng, The Royal, Nhơn Hội New City, Queen Pearl 1&2, khu đô thị Barya Citi, Aria Vũng Tàu Hotel & Resort, Cà Mau New City,…

Bắt tay xây dựng biểu tượng của TP.Thuận An

Tiếp tục mối quan hệ hợp tác thành công ở thị trường Bình Định, Phát Đạt - Tập đoàn Danh Khôi tiếp tục đầu tư vào “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương với dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương - được kỳ vọng sẽ là biểu tượng đầy tự hào của TP.Thuận An.

Có vị trí giáp với TP.HCM, Bình Dương trong hơn 10 năm qua đã có sự phát triển năng động trên nhiều mặt. Theo số liệu thống kê năm 2019, Bình Dương là tỉnh thu hút nguồn vốn FDI cao thứ 3 chỉ sau TP.HCM và Hà Nội. Trong số đó, Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một là 3 địa phương thu hút đầu tư và tăng trưởng ấn tượng nhất tỉnh.

Nhận định về tiềm năng phát triển của Bình Dương, ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt chia sẻ: “Phát Đạt nhận thấy Bình Dương hội tụ đầy đủ các lợi thế và tiềm năng để trở thành nơi “đất lành chim đậu”. Vì lẽ đó, Phát Đạt mong muốn được góp phần vào sự thay đổi diện mạo đầy năng động của Thuận An với một dự án theo mô hình phức hợp đô thị hiện đại và đẳng cấp”.

Sự hợp tác giữa các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực BĐS sẽ nâng tầm Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương trở thành biểu tượng đầy tự hào của TP.Thuận An

Bảo chứng chất lượng từ những tên tuổi uy tín

Để mang đến chất lượng sống vượt trội, chuẩn mực quốc tế và những giá trị đẳng cấp cho Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, Phát Đạt và Tập đoàn Danh Khôi đã tìm kiếm và ký kết hợp tác cùng các thương hiệu danh tiếng trong quá trình triển khai dự án. Mỗi đối tác được chọn lựa đồng hành, tham gia vào quá trình phát triển dự án đều qua chọn lọc với tiêu chí khắt khe và là thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực BĐS như Central, Turner, DKRA Vietnam, AKA, Rita Võ, trong đó DKRA Vietnam được tín nhiệm giữ vai trò Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án.

Hiện nay, DKRA Vietnam là thương hiệu dịch vụ BĐS được tin tưởng lựa chọn đầu tiên tại Việt Nam. Với hệ thống 4 công ty thành viên và đội ngũ 500 nhân sự, DKRA Vietnam đã tiếp thị và phân phối thành công nhiều dự án lớn ở các phân khúc khác nhau. Với những thành quả đạt được, DKRA Vietnam được Dot Property Southest Asia vinh danh “Nhà phân phối BĐS tốt nhất Đông Nam Á 2019”.

Tập đoàn Danh Khôi và DKRA Vietnam chính thức ký kết hợp tác Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương

Tại lễ ký kết, ông Phạm Lâm - CEO DKRA Vietnam chia sẻ: “DKRA Vietnam tự tin sẽ thực hiện tốt vai trò của mình - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại TP.Thuận An (Bình Dương). Với chuỗi giá trị đồng bộ từ Nghiên cứu thị trường, tư vấn tiếp thị, phát triển dự án, phân phối BĐS và Quản lý, vận hành dự án,... Đặc biệt, tất cả chuyên viên tư vấn DKRA Vietnam đều được đào tạo đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm”.

Với sự hợp tác của hàng loạt những tên tuổi lớn, tin rằng dự án Trung tâm Thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương sẽ tạo nên tiếng vang và là tâm điểm thu hút khách hàng cũng như nhà đầu tư đến với Thuận An - thành phố hạt nhân của Bình Dương.