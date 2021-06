Phát triển hạ tầng Tây Nam bộ, nâng giá trị Đại đô thị Stella Mega City

Trong giai đoạn 2021 - 2025, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư mới 39 dự án trên 4 lĩnh vực: đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không. Những dự án này được kỳ vọng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, mà còn tăng sức bật cho thị trường BĐS miền Tây Nam bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Nâng cao khả năng kết nối giữa ĐBSCL và TP.HCM

Ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 là tập trung đầu tư vào các tuyến cao tốc trục dọc, kết nối ĐBSCL với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ, để đảm bảo khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc, dự kiến đến năm 2025 sẽ hoàn thành khoảng 300km đường bộ cao tốc. Đến năm 2030 đầu tư hoàn thành toàn bộ mạng lưới cao tốc trong vùng và nâng cấp cơ bản hệ thống quốc lộ.

Chính phủ cũng dành gần 5.000 tỉ đồng đầu tư công để khởi công 3 gói thầu vào dự án Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ. Riêng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ được hoàn thành trong năm 2022. Ngoài ra cũng triển khai một số dự án khác như: xây dựng cao tốc Cà Mau - Cần Thơ và cao tốc nối Châu Đốc - Long Xuyên - Cần Thơ và Sóc Trăng. Đồng thời đang tiếp tục lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ và sẽ phối hợp với các địa phương để kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhằm tăng cường kết nối giữa TP.HCM với Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

Cần Thơ - Cửa ngõ quan trọng kết nối vùng ĐBSCL

Cần Thơ với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm của vùng ĐBSCL cách TP.HCM chỉ 169km và dễ dàng kết nối với các tỉnh thành lân cận. Chính vì vậy, Cần Thơ được xem là cửa ngõ quan trọng giữ vai trò kết nối giữa TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam bộ. Chính vì vai trò quan trọng đó nên Cần Thơ trong những năm qua luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư phát triển về kinh tế xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối cả về đường bộ, đường thủy, đường hàng không để việc kết nối giao thông giữa Cần Thơ với các tỉnh thành khác của ĐBSCL và TP.HCM ngày càng thuận lợi.

Cần Thơ hiện đang có nhiều dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai và sắp đi vào hoạt động như cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối một trục chính tuyến cao tốc dài từ Tp.HCM đi Cần Thơ. Hay tuyến cao tốc Cần Thơ - Bạc Liêu - Cà Mau đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng trong giai đoạn 2021-2025 nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Những dự án hạ tầng trên sẽ tạo động lực thúc đẩy thị trường BĐS Cần Thơ phát triển mạnh mẽ.

Giao thông kết nối phát triển kích cầu thị trường BĐS địa phương

Chính vì sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kết nối tại Cần Thơ đã góp phần nâng cao giá trị BĐS của khu vực, có những nơi giá BĐS gia tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thời điểm những tuyến đường chưa kết nối, những dự án hạ tầng chưa được triển khai. Mới đây, khi tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận được thông tuyến lại càng làm cho giá trị BĐS tại Cần Thơ tăng theo cấp số nhân, có những dự án vừa mở bán trong thời gian ngắn đã nhanh chóng “cháy hàng”, đơn cử như phân khu The Ambi, thuộc khu đại đô thị Stella Mega City ngay khi mở bán đã lập tức tạo nên lực hút mạnh mẽ đối với giới đầu tư BĐS không chỉ tại Cần Thơ, mà cả TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Phân khu The Ambi sở hữu vị trí đắc địa khi cách trung tâm hành chính quận Bình Thủy chỉ 100m, kết nối với sân bay Quốc tế Cần Thơ chỉ 3 phút di chuyển. The Ambi được phát triển bởi Tập đoàn KITA Group - một trong những tập đoàn bất động sản có uy tín trên thị trường nên tính pháp lý của dự án luôn được đảm bảo. Điểm khác biệt về mặt kiến trúc của The Ambi so với các dự án khác đó chính là ý tưởng thiết kế “Heritage of Lights” (Di sản Ánh Sáng ) với 4 điểm nhấn về mặt kiến trúc bao gồm: Cổng Ánh Sáng, Đại Lộ Ánh Sáng, Hồ Ánh Sáng, Golf Academy và thừa hưởng trọn vẹn không gian xanh từ khu đại đô thị Stella Mega City. Ngoài ra, số lượng sản phẩm rất giới hạn sẽ đảm bảo gia tăng giá trị đầu tư lâu dài và cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư khi đặt niềm tin vào The Ambi.

Bên cạnh sự chỉn chu về không gian quy hoạch và kiến trúc hạ tầng, KITA Group còn kiến tạo những đặc quyền sống cho cư dân The Ambi thông qua việc hình thành hệ thống tiện ích, dịch vụ thương mại, phúc lợi cộng đồng như: Trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu mua sắm và giải trí, hệ thống giáo dục liên cấp đạt chuẩn chất lượng, hệ thống y tế hiện đại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khu thể dục thể thao đa dạng với nhiều công viên cây xanh, phòng tập gym và hệ thống sân tập Golf Academy chuẩn quốc tế đầu tiên tại Cần Thơ.

