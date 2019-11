Phó tổng giám đốc VNPT làm Tổng giám đốc MobiFone

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tiếp tục được bình chọn là “Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới năm 2020” (Best Ultra Low-Cost Airline 2020) do trang đánh giá an toàn và sản phẩm hàng không hàng đầu AirlineRatings.com công bố.