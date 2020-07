Phú Yên cần dự án đáp ứng xu hướng du lịch tương lai

Tọa lạc giữa vị trí đắc địa nhất Phú Yên

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, 3 yếu tố tiên quyết được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn đầu tư bất động sản. Đặc biệt, đối với bất động sản nghỉ dưỡng thì vị trí lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Tổ hợp thương mại dịch vụ du lịch - Phố Kallias (Kallias Complex City) hội tụ đủ cả 3 yếu tố đắt giá này khi sở hữu vị trí “tựa sơn hướng hải”, tọa lạc giữa 3 đại lộ chính trên bãi biển đẹp nhất Phú Yên, là trung tâm giữa các tiện ích ngoại khu của thành phố Tuy Hòa và những điểm du lịch nổi tiếng lân cận như Núi Đá Bia, Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Bãi Xép,… Kallias Complex City thật sự là một kiệt tác nghỉ dưỡng tiêu chuẩn trong mắt nhiều nhà đầu tư trong tương lai.

Độc đáo mô hình hệ sinh thái giá trị All - In - One

Không đơn giản là một sản phẩm bất động sản thông thường mà BĐS nghỉ dưỡng còn mang “trọng trách” đem đến cho người trải nghiệm những dịch vụ mới lạ, cao cấp và hoàn hảo nhất. Hiểu được tầm quan trọng này, NDMReal (chủ đầu tư của dự án Kallias Complex City) đã lựa chọn đi đầu trong mô hình hệ sinh thái giá trị All in One tại Phú Yên. Là Tổ hợp Thương mại Dịch vụ Du lịch, Kallias Complex City dễ sàng mang đến cho tất cả mọi người những trải nghiệm dễ chịu, mới lạ ở tất cả các điểm chạm về tiện ích, dịch vụ khi lựa chọn Kallias là điểm đến. Với phong cách hiện đại, tích hợp đầy đủ tất cả những dịch vụ giải trí cao cấp, mô hình hiếm có tại Phú Yên này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn và gia đình những điều bất ngờ và thú vị.

Phố đi bộ sát biển duy nhất theo phong cách Địa Trung Hải

Ngoài vị trí “đắt giá” và đi đầu về mô hình All - In - One, Kallias Complex City còn là dự án tiên phong với ý tưởng xây dựng phố đi bộ sát biển. Đây cũng là một trong những điểm mạnh giúp dự án thu hút nhiều nhà đầu tư bởi tính cộng đồng cao, khẳng định cho một sự phát triển bền vững và lâu dài. Phố đi bộ được xây dựng kỹ càng từ khâu lên ý tưởng đến thiết kế đẹp mắt với phong cách Địa Trung Hải cổ điển pha lẫn nét hiện đại, mộc mạc nhưng tinh tế, tọa lạc bên bãi biển đẹp bậc nhất Phú Yên. Không gian của tổ hợp thương mại nghỉ dưỡng kết hợp với đất trời tuyệt đẹp của Phú Yên quả thật là một sự kết hợp không thể nào hoàn hảo hơn.

Là dự án sở hữu nhiều điểm riêng biệt như vị trí đẹp bậc nhất, sở hữu những điểm mạnh hiếm có, tất cả mang đến sự khác biệt cho một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp cả về hiệu suất kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư lẫn việc cung cấp nhiều trải nghiệm mới lạ ở tất cả các điểm chạm về tiện ích và dich vụ, Kallias Complex City xứng tầm là một “cú hích” giúp thay đổi diện mạo Phú Yên một cách ngoạn mục nhất, nâng tầm du lịch Phú Yên nói riêng và Việt Nam nói chung.