Quốc lộ 5 thu phí tự động không dừng từ ngày 12.3

Ngày 11.3, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) cho biết, từ 12.3, 2 trạm thu phí trên quốc lộ 5 (Hà Nộii - Hải Phòng) sẽ triển khai thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) . Mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa áp dụng thu phí ETC (mỗi chiều 1 làn ETC).