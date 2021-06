Quỹ Hành Trình Xanh và NCB ủng hộ gần 2 tỉ đồng cho Bắc Giang, Bắc Ninh

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt tại 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, Đoàn công tác của Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh (Quỹ HTX), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và các nhà hảo tâm đã thể hiện nghĩa cử tương thân tương ái của người Việt Nam, ủng hộ cho mặt trận, tiền tuyến đang nỗ lực ngày đêm căng mình chống dịch.

Đại diện Quỹ HTX trao tặng 500 giường phục vụ công tác phòng chống dịch tại Bắc Giang

Tiền mặt và các hiện vật như: Máy thở oxy, giường gấp, mũ chắn giọt bắn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ ăn liền… đã được Quỹ HTX cùng NCB trao tận nơi đến các địa chỉ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Cụ thể, ngày 16.5.2021, Quỹ HTX và NCB chi nhánh Bắc Giang đã trao tặng tiền mặt, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi cách ly tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang và xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đại diện Quỹ HTX trao tiền và hiện vật tại nơi cách ly huyện Lạng Giang

Tiếp đó, ngày 20.5, tại tỉnh Bắc Giang, Quỹ HTX và NCB đã đồng hành cùng Hội Chữ Thập đỏ TP.Hà Nội trao tặng tiền mặt, 2.000 sản phẩm nước ép cần tây Green Beauty, 25 thùng sữa, 100 thùng mì, 500 khẩu trang, với tổng trị giá là 800 triệu đồng.

Tại Bắc Ninh, đoàn trao tặng tiền mặt, 500 sản phẩm nước ép cần tây Green Beauty, 25 thùng sữa, 200 thùng mì, 1.000 bộ quần áo chống dịch, 1.000 mũ chắn giọt bắn, 1.500 khẩu trang N95, 2400 khẩu trang y tế, với tổng trị giá là 420 triệu đồng.

Các hiện vật là mũ chắn giọt bắn, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, đồ ăn liền… được chuyển đến địa chỉ phòng chống dịch

Ngày 28.5, Đoàn đã phối hợp cùng với Đài Phát thành và Truyền hình Hà Nội, Hội Chữ Thập đỏ Hà Nội trao tặng 500 chiếc giường gấp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho các điểm chữa trị và cách ly trên địa bàn 2 huyện Lục Nam và Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang.

Cùng ngày đoàn cũng tổ chức trao quà cho các trẻ em mầm non hiện đang phải cách ly tại khu cách ly của xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Huyện Việt Yên hiện là điểm nóng trong lần bùng phát dịch bệnh lần này. Các cháu trong khu cách ly hiện do lực lượng y tế xã và giáo viên mầm non phụ trách. Phần lớn có bố mẹ là công nhân thuộc diện F0, F1 quê ở xa không ai chăm sóc được.

Bà Trần Hải Anh, Chủ tịch Quỹ HTX cho biết những ngày qua cả nước đang phải chiến đấu với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát được đánh giá là khó khăn, phức tạp hơn, với biến chủng virus mới lây lan nhanh chóng và đã có nhiều ổ dịch trên cả nước. Với mong muốn sẻ chia, hỗ trợ bà con vùng dịch cùng các y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, Đoàn đã triển khai chuỗi chương trình chung sức cùng đất nước chống giặc Covid. Đầu tháng 6.2021, Đoàn sẽ tiếp tục trao tặng 2 máy thở oxy lưu lượng HF 2900D cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Đồng thời cho biết sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm trong đóng góp, ủng hộ để cùng tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và cả nước chống dịch Covid-19.