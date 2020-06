Quy hoạch Thủ Thiêm hấp dẫn nhà đầu tư

Hiện tại có khoảng 400 nhà đầu tư đang quan tâm đến dự án này, trong đó gần 100 nhà đầu tư nước ngoài, đại diện City Garden Thu Thiem, đơn vị phát triển The River cho biết.

Đó cũng là tình trạng chung của các dự án bất động sản tại Thủ Thiêm trong vài năm trở lại đây. Giám đốc một dự án bất động sản ngay cạnh The River cũng cho biết, thậm chí khi hoàn thiện, ông còn không kịp mua cho mình một căn hộ khi căn hộ ông chọn trước đó có vấn đề về phong thủy.

Thủ Thiêm - điểm đến mới của bất động sản trung tâm

Hàng loạt dự án tại Thủ Thiêm đang được nhà đầu tư rót vốn triển khai, có thể kể đến như The River của City Garden Thu Thiem, Khu đô thị Sala của Đại Quang Minh, Empire City của Keppel Land,…

Diện tích 657 ha, nằm ở phía Đông sông Sài Gòn, cách quận 1 chỉ 300m qua bờ sông; ba phần tư đường biên được bao quanh bởi sông Sài Gòn, đối diện với quận 1, quận 4, quận 7 và quận Bình Thạnh; mặt còn lại tiếp giáp với quận 9; Thủ Thiêm đang thừa hưởng rất nhiều lợi thế khó tìm kiếm được trong khu vực ở hiện tại và kể cả tương lai.

“Với vị trí tiếp giáp khu trung tâm hiện hữu, có thể nói, Thủ Thiêm sở hữu những lợi thế đặc biệt để phát triển một đô thị mới, kế thừa nhịp phát triển kinh tế năng động vốn có tại TP.HCM. Đây là nơi xứng đáng cho một trung tâm tài chính mới mà khó có thể tìm thấy được nơi thay thế thứ 2 tại Việt Nam, và kể cả Đông Nam Á. Đó chính là lý do khiến các dự án tại Thủ Thiêm như The River luôn hút khách dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Haig Conolly - Giám đốc Sales & Marketing dự án The River, cho biết.

The River là dự án được phát triển bởi City Garden Thu Thiem, tọa lạc tại vành đai 1 khu đô thị mới Thủ Thiêm, kết nối trực tiếp ra công viên ven sông gần 4ha và thừa hưởng gần 100m bờ sông với “view” nhìn trực diện ra sông Sài Gòn.

Theo ông Haig Conolly, bên cạnh lợi thế đặc biệt về mặt vị trí, dự án này còn được người mua đánh giá cao bởi nhà phát triển City Garden Thu Thiem, đơn vị đã gắn với nhiều dự án được xem như biểu tượng tại TP.HCM và khu vực như City Garden, Sanctuary Hồ Tràm…

Tâm xanh mới đang hình thành

Thủ Thiêm được Công ty kiến trúc Sasaki (Mỹ) tư vấn. Theo quy hoạch, Thủ Thiêm dành tới 42% diện tích cho hệ sinh thái và mặt nước, 24% cho các hạ tầng giao thông, phần còn lại dành cho khu dân cư, trung tâm thương mại và trung tâm hành chính.

Đánh giá về quy hoạch đô thị Thủ Thiêm, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII - Công ty CP Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM, công ty có 9 dự án tại đây, cho rằng về mỹ quan đô thị, Thủ Thiêm đẹp vượt trội so với tất cả các vùng đô thị trong nước và Đông Nam Á nói chung. Lý do là Sasaki đã thiết kế Thủ Thiêm mà không phải chịu bất kỳ hạn chế nào về điều kiện lịch sử, tức là không phải “uốn nắn” theo những công trình hiện hữu. Thủ Thiêm hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước không chỉ bởi vị trí thuận lợi mà còn vì cảnh quan đẹp.

“Với sự quy hoạch chỉn chu ngay từ ban đầu và sự quản lý chặt chẽ về mặt thiết kế kiến trúc, xây dựng, mật độ dân cư,… các dự án mới tại Thủ Thiêm buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe tại đây. The River thuộc khu vực có quy hoạch mật độ dân cư thấp, toàn bộ dự án chỉ vỏn vẹn 525 căn hộ trong 3 tòa tháp với chiều cao từ 12-18 tầng. Điều này giúp tạo nên không gian sống sang trọng đúng như với định nghĩa. Nghĩa là: số lượng căn hộ vừa phải, có sự riêng tư tuyệt đối cho cư dân, tiện ích cao cấp không chỉ nội khu mà còn cả những khu vực xung quanh; đặc biệt, mảng xanh được đưa vào tối đa trong không gian sống”, ông Haig giải thích thêm về lực hút tại The River.

Hài hòa cùng quy hoạch xanh tại Thủ Thiêm, The River đặc biệt chú trọng tối ưu mảng xanh trong thiết kế. Tiếp nối thành công với không gian sống resort từ City Garden, cảnh quan và tiện ích nội khu tại dự án này hiện được 3 tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đảm nhiệm gồm: Elements với các thiết kế mảng xanh, DKO cho các thiết kế tiện ích cư dân và ASA cho thiết kế ánh sáng.

Cảnh quan một khu đô thị được quyết định ở hạ tầng giao thông, công viên cây xanh, hệ thống nhà cửa, mật độ dân số và tiềm năng thương mại dịch vụ. Nếu lựa chọn một bất động sản tại quận 1 và Thủ Thiêm, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng lựa chọn Thủ Thiêm vì cảnh quan ở khu vực này vượt trội, trong khi “chỉ khoảng 10 năm tới, Thủ Thiêm sẽ không khác gì quận 1”, ông Bình chia sẻ.