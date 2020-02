Quyết tâm khép kín đường vành đai 2, giải tỏa ùn tắc giao thông TP.HCM

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), cũng bất ngờ trước thông tin nông dân, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản “bắn tin” không cần giải cứu thanh long , dưa hấu nữa tại hội nghị mới đây do Bộ tổ chức.

Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh từng bị dừng thi công với lý do không có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, mới đây Bộ Xây dựng cho biết dự án thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.