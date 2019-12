Quýt hồng kiểng giá bạc triệu hút hàng

Vài năm trở lại đây, quýt hồng kiểng trồng trong chậu phát triển tại H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù mỗi chậu có giá vài triệu đồng nhưng nhiều người vẫn săn đón chưng bày trong dịp tết nguyên đán.

Năm nay, do ảnh hưởng thời tiết và dịch bệnh vàng lá thối rễ gây thiệt hại nặng đối với các vườn quýt hồng tại H.Lai Vung nên số lượng quýt hồng kiểng ở địa phương này cũng khan hiếm theo. Theo ước tính của các nhà vườn trồng quýt hồng, năm nay toàn huyện chỉ trồng đạt khoảng 800 chậu quýt hồng kiểng để cung ứng cho thị trường tết, giảm vài trăm chậu so với mọi năm.

Ảnh Trần Ngọc: Ông Hồ Thanh Hồng chỉ trồng đạt 130/250 chậu quýt kiểng để cung cấp cho thị trường Ảnh Trần Ngọc: Ông Hồ Thanh Hồng chỉ trồng đạt 130/250 chậu quýt kiểng để cung cấp cho thị trường

Ông Hồ Thanh Hồng, ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, H.Lai Vung cho hay, năm nay ông trồng 250 chậu quýt hồng để cung cấp cho thị trường tết nguyên đán 2020. Tuy nhiên, do tình tình thời tiết bất lợi, cây không cho trái đạt yêu cầu nên tết năm nay ông chỉ đạt 130 chậu. Đến nay nhiều doanh nghiệp, cá nhân ở các tỉnh miền Tây, TP. Hồ Chí Minh , Bình Dương,…đã đặt mua của ông gần 100 chậu quýt, hiện ông chỉ còn gần 40 chậu quýt để cung cấp cho thị trường.

Ông Hồ Thanh Hồng nói: “Năm nay thời tiết và dịch bệnh ảnh hưởng nên đa số anh em trồng quýt hồng đều không đạt. Tổ hợp tác trồng quýt chậu xã Vĩnh Thới của tôi có 11 thành viên, nhưng chỉ có 2 người trồng cho trái đạt yêu cầu để bán. Tùy theo kích thước cây số lượng trái say và to hay, giá mỗi chậu quýt từ 1,5 đến 6 triệu đồng, có cây đẹp từ giá 8-10 triệu đồng”.

Ảnh Trần Ngọc: Ông Lưu Văn Ràng trồng thành công hơn 200 chậu quýt kiểng để bán Tết Ảnh Trần Ngọc: Ông Lưu Văn Ràng trồng thành công hơn 200 chậu quýt kiểng để bán Tết

Ông Lưu Văn Ràng (Tư Ràng), Tổ trưởng Tổ hợp tác quýt chậu xã Vĩnh Thới là người đầu tiên trong quýt hồng chậu để cung cấp cho thị trường tết tại H.Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù năm nay thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh nhiều, đa số các hộ trồng quýt hồng chậu tại Lai Vung đều không trồng và xử lý quýt cho trái đạt yêu cầu nhưng ông Lưu Văn Ràng đã nghiên cứu và ứng dụng thành công kỹ thuật dùng lưới che nắng cho cây quýt hồng kiểng để xử lý trái theo ý của bản thân.

Ảnh Trần Ngọc: Trong vườn của ông Lưu Văn Ràng có nhiều chậu quýt hồng mang trái rất say có giá bán cả chục triệu đồng Ảnh Trần Ngọc: Trong vườn của ông Lưu Văn Ràng có nhiều chậu quýt hồng mang trái rất say có giá bán cả chục triệu đồng

Ông Lưu Văn Ràng nói: “Nhờ nghiên cứu việc cho lưới tránh nắng cho cây để giảm bớt sự ảnh hưởng của khí hậu nên năm nay tôi xử lý được hơn 200 chậu quýt hồng, tăng hơn năm rồi 100 chậu. Do chất lượng quýt chậu năm nay của tôi tốt, trái to và say hơn mọi năm nên nhiều người đã đặt mùa, đến nay tôi chỉ còn khoảng 70 chậu trong vườn”.

Trong vườn quýt hồng kiểng của ông Lưu Văn Ràng có nhiều chậu quýt cây cao hơn 1,7m, mang hơn 40 trái rất to được bán với giá gần chục triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp ở một số tỉnh thành cũng đã đặt hàng quýt kiểng của ông để chưng trong dịp tết. Nếu bán hết số quýt hồng kiểng trong vườn, ông Lưu Văn Ràng cho thu nhập hơn 500 triệu đồng.