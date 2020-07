River Park 1 - Nơi thiên nhiên chan hòa trong từng nhịp sống

Tổng hòa của xu hướng "sống xanh"

Những năm gần đây, "sống xanh" được nhiều người hưởng ứng và trở thành xu hướng trên toàn cầu. Không chỉ giúp bảo vệ môi trường, giữ cảnh quan thiên nhiên sạch, đẹp, lối sống này còn mang lại nhiều giá trị đáng quý cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nhiều gia đình hiện nay chọn nơi an cư, xây dựng tổ ấm dựa trên yếu tố thân thiện môi trường, gần gũi thiên nhiên, cây cỏ, sông nước. Những dự án nhà ở gần sông nước, dành phần lớn diện tích cho các mảng xanh, dần trở thành xu hướng, thu hút khách hàng. Yếu tố sức khỏe, tinh thần cho cả gia đình được ưu tiên hàng đầu, kèm theo đó là phải hoàn chỉnh tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu an cư của gia chủ.

Sống gần gũi thiên nhiên mang lại nhiều giá trị đáng quý cho sức khỏe thể chất và tinh thần

River Park 1 thuộc khu đô thị Aqua City, được xem là một trong những dự án trọng điểm phía Đông TP.HCM, mang lại giá trị sống sinh thái cùng loạt tiện nghi hiện đại cho cư dân. Phân khu tọa lạc ngay cửa ngõ khu đô thị, mang lại những giá trị sống chắt lọc từ cảnh quan thiên nhiên xanh mát.

Toàn phân khu được bao phủ bởi những gam màu tươi sáng từ mảng xanh, công viên rộng lớn lên đến hơn 24.000 m2, cùng hệ thống sông xanh mát bao bọc, tạo cảm giác sống hòa hợp với thiên nhiên, tốt cả về mặt sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nhà ở được thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, ưu ái vườn tược, nhiều cửa sổ lớn đón gió từ sông thổi vào, giúp không gian trong nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ. Mật độ cây xanh bao phủ từ các công viên xung quanh giúp thanh lọc không khí, hạn chế ô nhiễm, bụi bẩn, mang lại sự thư thái cho cư dân nơi đây.

Phân khu River Park 1 được quy hoạch bài bản, đem đến giá trị sống sinh thái cùng loạt tiện nghi hiện đại cho cư dân

Khu công viên rộng rãi còn là nơi phù hợp cho trẻ nhỏ vui đùa, tham gia các môn thể thao ngoài trời cùng bố mẹ, ông bà. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho những buổi picnic gia đình hay tập luyện thể dục mỗi buổi sáng. Bầu không khí trong lành, thoáng mát, tạo cảm giác hứng khởi, có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ và sức khỏe người lớn tuổi.

Không gian sống chất lượng trong tầm với

Phân khu River Park 1 được quy hoạch đa dạng sản phẩm từ nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự... Phân khu còn có các sản phẩm diện tích vừa phải, mức giá phù hợp với khách hàng tầm trung có nhu cầu ở thực, những nhà đầu tư có khả năng tài chính vừa phải. Ngoài ra, chính sách ưu đãi với phương thức tài chính nhẹ nhàng, chỉ 1% giá trị sản phẩm mỗi tháng cũng giúp khách hàng dễ dàng sở hữu nơi an cư lý tưởng giữa lòng đô thị sinh thái thông minh, đầy đủ tiện ích ngay phía Đông Sài Gòn mà không bị áp lực về tài chính.

Tại River Park 1, các gia đình được tận hưởng một cuộc sống sinh thái chất lượng đa sắc màu nhờ chuỗi tiện ích chung đa dạng, đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, học tập, giải trí, mua sắm, thể dục thể thao như: trường học, bệnh viện chuẩn quốc tế, trung tâm thể thao đa năng, bến du thuyền, trung tâm thương mại...

Thỏa mãn các nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần, River Park 1 hội tụ cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại; là nơi an cư cho những gia đình trẻ; phù hợp cho người lớn tuổi an dưỡng tuổi già, tận hưởng cuộc sống an nhàn với môi trường sinh thái trong lành, khỏe khoắn.

Ngoài những giá trị sống tích cực, River Park 1 còn là một lựa chọn đầu tư có tiềm năng tăng giá lớn. Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ hiếm có, phân khu nằm trên mặt tiền Hương lộ 2 lộ giới 60 m kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quốc lộ 51, là điểm đón cư dân và khách tham quan đến tận hưởng những tiện ích giải trí đa dạng tại đây. Khi Hương lộ 2 hoàn thiện, cư dân River Park 1 chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển từ dự án đến trung tâm TP.HCM hay Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Từ River Park 1, các tuyến đường nội khu được quy hoạch, dễ dàng kết nối với các phân khu khác của Aqua City chỉ trong vài phút. Lợi thế đoạn đầu tiên của tuyến đại lộ mua sắm xuyên tâm dự án Aqua City còn giúp tối ưu hóa tiềm năng sinh lợi từ khai thác cho thuê, mở mặt bằng kinh doanh. Thế mạnh vị trí cùng loạt tiện ích "tất cả trong một" là điểm cộng hấp dẫn cả khách mua nhà lẫn các nhà đầu tư.