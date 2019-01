Rộng đường đi lao động châu Âu

Muốn sang châu Âu làm việc, cần điều kiện gì ? Hiện các doanh nghiệp tuyển lao động sang châu Âu chủ yếu tuyển dụng lao động nam làm việc trong ngành xây dựng, mộc, hàn, may công nghiệp... Một số ngành nghề như: may mặc, chế biến thực phẩm... tuyển dụng lao động nữ. Ưu tiên cho những người lao động đã có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài với công việc đăng ký tham gia. Điều kiện tuyển dụng là người lao động phải có chứng chỉ tay nghề, trình độ học vấn từ THPT trở lên, nằm trong độ tuổi từ 21- 45 và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngành nghề tham gia. Người lao động phải có sức khỏe tốt, thị lực tốt, không mắc các bệnh viêm gan B, C, HIV, giang mai, hoa liễu; tiền sử bệnh não, tim, gan, bệnh mãn tính; tư cách đạo đức tốt, không tiền án, tiền sự, trung thực, đạo đức tốt. Ngoài mức lương được hưởng, người lao động còn được chủ sử dụng đóng bảo hiểm, chăm sóc y tế; có phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại; miễn phí chỗ ăn, ở. Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần. Thời gian làm thêm từ 2 - 4 giờ/ngày.