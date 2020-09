Rục rịch xúc tiến thi công đường vành đai 3 TP.HCM

Dự án đường vành đai 3 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011 và được điều chỉnh vào năm 2013, tổng mức đầu tư hơn 35.600 tỉ đồng. Do nhiều vướng mắc, đến nay, việc triển khai các đoạn đều bị chậm so với tiến độ đã được Thủ tướng phê duyệt. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 89,3 km đi qua các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, TP.HCM theo kế hoạch được xây dựng hoàn thành trước năm 2020, nhưng hiện mới chỉ làm được 16,3 km đoạn qua địa phận tỉnh Bình Dương (chiếm tỷ lệ 17,92%).