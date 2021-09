Sabeco nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Duy trì hoạt động liên tục

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy sản xuất công nghiệp trong tháng 8 chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8.2021 giảm 4,2% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số sản xuất tháng 8 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như Bến Tre giảm 60,1%; Đồng Tháp giảm 59,1%; TP.HCM giảm 49,2%; Vĩnh Long giảm 41,5%; Tây Ninh giảm 36,9%; Sóc Trăng giảm 31,4%; Hậu Giang giảm 29,5%; Long An giảm 20,9%; Đà Nẵng giảm 17,1%; An Giang và Quảng Nam cùng giảm 15,5%... Bên cạnh đó, tính chung 8 tháng năm 2021, cả nước có 81.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng có đến 85.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 10.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, một số doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động, ổn định việc làm cho người lao động cũng như hỗ trợ các đối tác kinh doanh trong cùng chuỗi cung ứng đáng được trân trọng. Chẳng hạn, Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã kích hoạt ngay kế hoạch liên tục kinh doanh (BCP) trên toàn hệ thống ngay thời điểm cần thiết để đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh và ổn định việc làm cho người lao động. Các nhà máy thiết lập các phương án sẵn sàng ứng phó với các các tình huống có thể xảy ra với mục tiêu giữ vững sự xuyên suốt trong mọi hoạt động để đảm bảo chất lượng hàng hóa cung ứng và đảm bảo duy trì sự ổn định nguồn hàng trên thị trường. Đồng thời, đội quản lý điều vận đã theo dõi sát sao tình hình biến động trên thị trường ở tất cả các khu vực để linh động điều phối nguồn cung ứng trong hệ thống các nhà máy. Các nhà vận tải bia được tăng cường giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định an toàn phòng chống Covid-19; Toàn hệ thống áp dụng các biện pháp phòng ngừa kiểm soát dịch rất chặt chẽ từ những ngày đầu tiên. Nhờ vậy đã giữ được sự bình ổn trong thời điểm rất căng thẳng của dịch bệnh. Những nỗ lực đó đã mang lại kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay của Sabeco vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 13.087,5 tỉ đồng, tăng 9%; lợi nhuận gộp đạt gần 3.975 tỉ đồng, tăng 12% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.535 tỉ đồng, tăng 5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Người lao động Sabeco tham gia tiêm vắc xin Covid-19

Ưu tiên chăm lo cho người lao động

Việc duy trì hoạt động kinh doanh của Sabeco cũng đồng thời giúp duy trì việc làm cho người lao động, các đối tác và khách hàng trong cùng chuỗi cung ứng. Đặc biệt, công ty luôn khẳng định giá trị văn hóa của doanh nghiệp là luôn lấy con người là yếu tố trọng tâm. Trong đó, việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu trong khi vẫn duy trì ổn định hoạt động. Tất cả nhân viên đều được hỗ trợ trang bị các vật dụng thiết yếu và được hướng dẫn cụ thể các hành động cần thiết để ngăn ngừa sự lây nhiễm của Covid-19. Một trong những chương trình dành cho nhân viên là SABECO CARES được triển khai dành riêng cho đội ngũ tuyến đầu. Bởi đây là những nhân viên đối diện với rủi ro lây nhiễm cao nhất do đặc thù công việc phải ra bên ngoài thị trường và phải tiếp xúc với nhiều khách hàng. Đồng thời, các nhà máy áp dụng “3 tại chỗ” đều được trang bị đầy đủ theo qui định của địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các nhân viên. Song song đó, công ty cũng tiến hành việc tìm kiếm nguồn vắc xin cho nhân viên trên toàn hệ thống để đảm sự an toàn sức khỏe cho nhân viên... Và trên hết, cho đến nay tất cả nhân viên của Sabeco đều được đảm bảo đầy đủ quyền lợi về lương, hỗ trợ khác dù nhiều bộ phận đã làm việc tại nhà. Ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco cho biết: “Là một doanh nghiệp có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, trong nhiều năm qua Sabeco luôn cam kết đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và con người Việt Nam. Chúng tôi luôn cam kết thể hiện vai trò của một doanh nghiệp công dân một cách có trách nhiệm nhất. Và chúng tôi thể hiện điều đó qua chính những hành động thiết thực nhất nhằm đảm bảo sự an toàn cho người lao động của chúng tôi phải luôn được ưu tiên. Khi Việt Nam phải đối diện với những khó khăn do bởi dại dịch Covid-19, chung tôi sẵn sàng chung tay và sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến này”.