Sân bay, nhà ga 'ngộp thở' vào cao điểm

Một người về, cả nhà đón

Năm nào cũng vậy, khoảng 10 - 15 ngày trước tết, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) lại kẹt cứng vì hàng ngàn người đổ về đón thân nhân từ nước ngoài về quê ăn tết. Ghi nhận trưa 28.1, toàn sảnh đón ga quốc tế đông nghẹt người, không còn chỗ trống. Các gia đình đến đón người thân "bao vây" toàn bộ sảnh. Hết chỗ đứng, ghế ngồi cũng không còn, nhiều gia đình ngồi bệt luôn xuống đất.

Chị Hoài, cùng chồng, 2 em gái đưa thêm 2 con gái 3 - 4 tuổi thuê xe từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên đón người nhà từ Mỹ trở về. Chuyến bay dự kiến đáp xuống sân bay TSN lúc 11 giờ 15 nhưng chị đã có mặt từ gần 10 giờ và chờ đến 12 giờ trưa vẫn chưa đón được người nhà. Vạ vật, chen chúc nhiều giờ, chị Hoài phải lấy áo khoác trải ra sàn cho 2 em bé nằm nghỉ rồi chạy mua bánh mì, nước bày ra ăn uống. Tương tự, từ Q.Gò Vấp, 7 người nhà cô Trần Thanh Thủy cũng có mặt tại sân bay từ trước cả tiếng đồng hồ để chờ đón con gái đi du học trở về. Do quá đông, nhà cô Thủy phải chia thành 2 tốp, 3 người đứng trong sảnh chờ, 4 người ra ngồi đợi ngoài điểm đón taxi đối diện cho thoải mái hơn.

Sảnh trước nhà ga được bố trí nhiều nhân viên an ninh có nhiệm vụ điều tiết, giúp đỡ người đến đón thân nhân. Do đó, dù người ra người vào đông đúc, hành lý đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng không xảy ra hỗn loạn. Phía bên ngoài cũng có lực lượng điều tiết xe nên các phương tiện cũng đậu đỗ ngay ngắn, đúng quy định.

Ga đi nội địa cũng “nóng” không kém vì nhiều người cũng rục rịch về quê. Tuy được khuyến cáo nên làm thủ tục trực tuyến tại nhà nhưng đa số về quê ăn tết đều có nhiều hành lý ký gửi nên hành khách vẫn phải xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay. Các hãng hàng không cũng chủ động bố trí tăng cường nhân viên hướng dẫn hành khách làm thủ tục tại các kiosk để tiết giảm thời gian. Bên ngoài không quá ùn ứ nhưng khu vực sảnh chờ bên trong đông nghẹt. Khách chờ giờ cất cánh ngồi la liệt, gần như lấp đầy số ghế tại sảnh chờ. Với số liệu ước tính 806 - 820 chuyến bay/ngày, phục vụ hơn 4 triệu lượt khách trong 1 tháng cao điểm tết của Cảng hàng không quốc tế TSN, tình trạng ùn ứ tại sân bay chắc chắn sẽ ngày càng tăng lên từ nay đến ngày 30 âm lịch.

Trải chiếu nằm ngủ… chờ tàu

Năm nay, đúng vào những ngày đầu cao điểm, ngành đường sắt lại gặp phải sự cố đoàn tàu trật bánh tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao (Bình Thuận), khiến nhiều chuyến tàu xuất phát chậm so với kế hoạch. Tại ga Sài Gòn trưa 28.1, dù sự cố tàu trật bánh đã được khắc phục xong 1 ngày nhưng hàng ngàn hành khách vẫn phải nằm la liệt tại ga chờ tàu. Mọi người trải chiếu nằm ăn, ngủ ngay tại ga. Va li, thùng xốp, hành lý chất đống. Trưa nắng, từ thanh niên trai tráng đến người già, trẻ nhỏ, ai nấy đều phờ phạc, mệt mỏi.

Gia đình anh Trần Huỳnh Hùng (Q.9, TP.HCM) đã chờ tại ga 3 giờ đồng hồ. Anh cho biết gia đình mua vé tàu về Hà Nội, dự kiến khởi hành lúc 13 giờ. Do nhà xa, anh thuê xe chạy lên sớm thì nhận được thông báo do sự cố, chuyến tàu của gia đình anh dự kiến chuyển giờ khởi hành xuống 19 giờ. “Sự cố thì đành chịu thôi chứ biết làm sao. Chỉ tội mấy đứa trẻ con, nằm vật vờ gần chục tiếng đồng hồ tại đây. May mà có mang manh chiếu đi trải ra cho bọn nó nằm tạm không thì khổ. Nhà xa quay về mất thêm tiền triệu 2 lượt xe nên đành ngồi đợi thôi…” - anh Hùng than.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, thông tin sự cố tại khu gian Sông Lòng Sông - Sông Mao ngày 27.1 đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch chạy tàu. Ngành đường sắt đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương sửa chữa để khắc phục sự cố, đến 16 giờ 16 cùng ngày đã thông toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đến nay việc tổ chức chạy tàu phục vụ hành khách vẫn theo kế hoạch hằng ngày, tuy nhiên các đoàn tàu đi qua khu vực vừa khắc phục xong sẽ bị chậm giờ. Các chuyến tàu bị chậm dồn sang ngày hôm nay và thời gian chậm sẽ dần rút ngắn lại. “Thông tin các chuyến tàu bị chậm đã được công ty thông báo trên website dsvn.vn, trang Facebook, tổng đài chăm sóc khách hàng và thường xuyên phát thanh ở ga. Đường sắt Sài Gòn vẫn chưa đủ nguồn lực hạ tầng để có thể thông báo đến từng khách hàng. Do đó, mong hành khách thông cảm và thường xuyên theo dõi thông tin qua các phương tiện nêu trên” - vị này nói.