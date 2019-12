Sản phẩm ngân hàng được thí sinh Miss Universe Việt Nam 2019 tung thành MV

Top 20 sản phẩm tiêu biểu do Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng trao tặng Happy Lady chính là sản phẩm kết hợp Tiền gửi tiết kiệm, Tiền vay, Tài khoản thanh toán, Gói tài khoản tối ưu, Gói combo và Thẻ tín dụng quốc tế do ngân hàng này triển khai nhằm tôn vinh và mang lại những ưu đãi vượt trội dành riêng cho khách hàng nữ, đặc biệt là nữ doanh nhân. Với những tiện ích mang lại cho khách hàng nữ, gói sản phẩm Happy Lady đã được vinh danh Top 20 sản phẩm tiêu biểu tại Lễ trao giải “Thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt vì quyền lợi của người tiêu dùng năm 2019” do Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức. Xem chi tiết về sản phẩm tại đây