'Săn' vé bay thẳng Ấn Độ giá chỉ từ 0 đồng

Hãng hàng không Vietjet vừa thông báo mở đường bay thẳng đầu tiên từ 2 thành phố lớn tại Việt Nam là TP.HCM và Hà Nội đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với chỉ 5 giờ bay.

chủ nhật) bằng máy bay mới, hiện đại. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM vào lúc 19 giờ và đến New Delhi lúc 22 giờ 50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23 giờ 50 (giờ địa phương) từ New Delhi và tới TP.HCM lúc 6 giờ 10.

Đường bay Hà Nội - New Delhi khai thác từ 7.12 với tần suất 3 chuyến/tuần (thứ ba, năm, bảy). Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 19 giờ 10 và đến New Delhi lúc 22 giờ 50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự kiến vào lúc 23 giờ 50 (giờ địa phương) từ New Delhi và tới Hà Nội lúc 5 giờ 20.

Theo đó, đường bay TP.HCM - New Delhi khai thác từ ngày 6.12 với tần suất 4 chuyến/tuần (thứ hai, tư, sáu và