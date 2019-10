Sản xuất gà hàng đầu thế giới, người nuôi lỗ nặng?

Thống kê chỉ bằng 1/4 thực tế

Báo cáo của đại diện Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam mới đây cho rằng, cách tính số vòng quay chăn nuôi của Tổng cục Thống kê so với thực tế là không hợp lý, nếu không nói là sai. Cụ thể, Tổng cục Thống kê tính số vòng quay chăn nuôi gà 1,5 lứa/năm. Trong khi thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam gần gấp 3 lần như vậy, từ 3-6 lứa mỗi năm. Tham khảo thực tế một số trang trại nuôi gà khu vực Đông Nam bộ cũng cho thấy, một lứa gà trắng công nghiệp được nuôi từ 40-50 ngày, trung bình 45 ngày xuất chuồng, gà màu 50-60 ngày xuất chuồng và gà ta tầm 65-75 ngày xuất chuồng. Sau một lứa gà được bán đi, người bán mất khoảng 14 ngày (2 tuần) để vệ sinh chuồng trại, thả lứa gà mới. Như vậy, tính trung bình gà trắng công nghiệp mỗi năm thả khoảng 5,5 lứa, gà màu 5 lứa.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, với số vòng quay là 1,5 lứa mỗi năm, Việt Nam có tổng đàn gà gần 317 triệu con, tổng gà giết thịt gần 478 triệu con. Tuy nhiên, với số liệu tổng đàn gà gần 317 triệu con, vòng quay thực tế từ 3-6 lần thì tổng đàn gà các loại được sản xuất hằng năm lên đến 1.200 triệu con, sản lượng tương đương 2,4 triệu tấn thịt gia cầm hơi mỗi năm. Với con số này, theo Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Việt Nam vào top 10 quốc gia sản xuất gà lớn nhất thế giới . Con số thống kê của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho thấy con số của Tổng cục Thống kê có sự chênh lệch gần 3 lần so với sản lượng thực tế. Chỉ riêng gà sản xuất thực tế năm 2018 đã gấp 2,2 lần so với con số thống kê được công bố.

Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai Nguyễn Kim Đoán cũng cho rằng, việc tính toán không chuẩn xác khiến nhà chăn nuôi không được định hướng đúng, không dự báo được lượng cung vượt cầu. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn theo ông Đoán là thống kê số liệu thấp trong khi thực tế cao, lại tăng nhập khẩu thịt đông lạnh nữa khiến chăn nuôi trong nước phá sản.

Mỗi lứa gà nuôi 8 tháng xuất chuồng?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - Học viện Tài chính nhận định : “Có gì sai sai ở đây không, nếu đúng như số liệu được Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đưa ra. Bởi thực tế tối đa tính 3 tháng với gà ta nuôi tại quê, còn gà công nghiệp chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 khoảng thời gian đó. Dẫn chứng thời còn bao cấp, từng tham gia giảng dạy về bộ môn cấp vốn cho các nông trường, trang trại nông nghiệp, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói, lvới trang trại Tam Thiên Mẫu chuyên chăn nuôi gia cầm, những năm trước đổi mới sản lượng gà tính theo tuần tuổi đã 3 tháng mỗi lứa. Theo đó, việc cấp vốn nhà nước nuôi gà vịt tại thời điểm đó cũng tính theo mốc thời gian vậy để chăn nuôi, xuất chuồng, tái đàn…

Gà trắng công nghiệp trung bình nuôi 5,5 lứa mỗi năm L.Nghi “Tôi không nghĩ có vấn đề trong tính toán, nếu đúng như phản ánh, cách tính này cần coi lại, hoặc sai, hoặc quá lạc hậu hoặc thiếu thực tế, hoặc có một nguyên tắc tính nào đó mà chúng ta chưa biết. Bất luận thế nào cũng cần xem xét lại con số vòng quay 1,5 lứa gà mỗi ngày của cơ quan thống kê. Bởi thực tế không có ai nuôi gà 8 tháng mỗi lứa cả”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh. “Tôi không nghĩ có vấn đề trong tính toán, nếu đúng như phản ánh, cách tính này cần coi lại, hoặc sai, hoặc quá lạc hậu hoặc thiếu thực tế, hoặc có một nguyên tắc tính nào đó mà chúng ta chưa biết. Bất luận thế nào cũng cần xem xét lại con số vòng quay 1,5 lứa gà mỗi ngày của cơ quan thống kê. Bởi thực tế không có ai nuôi gà 8 tháng mỗi lứa cả”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Thực tế, giá gà công nghiệp đã giảm “lai rai” từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, mức giảm đáng báo động xảy ra từ hơn 2 tháng nay. Giá gà trắng nuôi công nghiệp bán ra có lúc giảm đến 13.000 đồng/kg. Trong khi theo tính toán của ông Đoán, giá vốn phải tầm 28.000 đồng/kg, tức người nuôi bán ra đã lỗ đến 15.000 đồng/kg. Và càng nuôi, càng bán lại càng lỗ. Tham khảo tại một số trang trại nuôi gà ở Bà Rịa-Vũng Tàu, giá vốn nếu có chuồng trại sẵn, không phải đi thuê mướn, khi giá về thấp 13.000 đồng/kg, người nuôi lỗ tầm 13.000 đồng/kg.

Ngoài lý do đã được Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai xác nhận do các hộ chăn nuôi heo bị ảnh hưởng từ dịch tả heo châu Phi, quay sang nuôi gà khiến tổng đàn gà tăng nhanh. Một lý do khác như đã nói trên, từ những số liệu tính toán thiếu chuẩn xác, khiến lượng gà nuôi vượt cầu, không sát thực tế.