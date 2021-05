Sản xuất và tiêu thụ thép tăng vọt hơn 40%

Báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố ngày 14.5 cho thấy, hoạt động sản xuất các sản phẩm thép 4 tháng đầu năm nay của những công ty thành viên đạt 10,4 triệu tấn, tăng 38,3% so với cùng kỳ năm trước và bán hàng đạt 9,4 triệu tấn, tăng 40,3%.

Riêng về hoạt động xuất khẩu, trong quý 1/2021 Việt Nam xuất khẩu thép đạt 2,92 triệu tấn, với trị giá đạt 2,043 tỉ USD, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Thép của Việt Nam được bán đến hơn 30 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó, các thị trường xuất khẩu chính là ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc ...

Hiệp hội Thép Việt Nam nhận định, sản lượng sản xuất và bán hàng thép xây dựng các tháng đầu năm duy trì mức cao trong vòng 5 năm trở lại đây nhờ chính sách đẩy mạnh đầu tư công. Tốc độ giải ngân đầu tư công 4 tháng đầu năm đạt mức cao nhất giai đoạn 2017 - 2021.

Giá nguyên vật liệu và giá bán thép tiếp tục tăng trong tháng 4 và đến đầu tháng 5. Cụ thể, giá quặng sắt thế giới ngày 7.5 giao dịch ở mức 210 - 212 USD/tấn, tăng khoảng 40 USD/tấn so với đầu tháng 4; thép phế liệu ngày 4.5 nhập khẩu cảng Đông Á khoảng 103,75 USD/tấn, tăng 24 USD/tấn so với đầu tháng 4 và giá chào bán vẫn có xu hướng tiếp tục tăng nhẹ; thép cuộn cán nóng ngày 4.5 ở mức 925 USD/tấn, tăng mạnh khoảng 130 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 4.