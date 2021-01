Sao Mai có thêm doanh thu 1.000 tỉ đồng mỗi năm từ điện mặt trời

Năm 2020, trong khi hàng ngàn doanh nghiệp chịu tác động kép từ thiên tai, dịch bệnh thì Tập đoàn Sao Mai (ASM) không chỉ vượt bão Covid-19 ngoạn mục mà còn sớm cán đích doanh thu - lợi nhuận nhờ thành công từ điện mặt trời (ĐMT) và lĩnh vực du lịch dã ngoại - khám phá “phủ sóng” điểm đến ấn tượng trong năm.

Trước “giờ G”, ĐMT Sao Mai - An Giang đã đấu nối lưới điện quốc gia là thành công vượt ngoài sức tưởng tượng. Chính tư duy, tầm nhìn cùng phương thức đầu tư khoa học theo từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với xu thế - diễn biến của thời cuộc, Nhà máy ĐMT tại An Giang là công trình kiểu mẫu cho chuỗi liên kết đi từ nông trại pin kết hợp canh tác dược liệu quý trở thành mô hình du lịch trải nghiệm 4.0. Đây được xem là “chìa khóa” vượt mọi thách thức khi Tập đoàn thực hiện các giải pháp tối ưu nhằm khai thác hiệu quả nhiều nguồn tài nguyên quý giá ở vùng Thất Sơn màu nhiệm như: thổ nhưỡng - khí hậu - nước khoáng - cảnh sắc thiên nhiên - nắng và nguồn nhân lực địa phương.

Ngược dòng thời gian, tháng 5.2017, ASM tiên phong lắp đặt Nhà máy điện mặt trời áp mái đầu tiên trên nóc Nhà máy IDI với công suất 1,06 Mwp với vốn đầu tư 2 triệu USD. Từ hệ thống áp mái này, mỗi năm Công ty IDI (thành viên của Sao Mai Group) tiết kiệm ít nhất 20% chi phí tiền điện. Bước đi đó còn được các tổ chức chống biến đổi khí hậu quốc tế đánh giá là đơn vị dẫn đầu ứng dụng năng lượng sạch vào chế biến thủy sản xuất khẩu.

Tiếp đà thành công, trong 2 năm 2019 - 2020, ASM thực hiện cú bứt phá khi tung gói tài khóa 4.200 tỉ đồng cho 2 công trình quan trọng. Trong đó, 1.200 tỉ đồng mua lại Dự án Europlast của nhà đầu tư nước ngoài ở H.Đức Huệ (Long An). Và ngay sau đó đã kích hoạt thành công Nhà máy điện mặt trời này có công suất 50Mwp.

Vỡ òa trong khoảnh khắc hòa lưới điện quốc gia thành công của công trình “Áp xanh” Sao Mai 210 MWp vào ngày 2.12.2020 Kim Ngân

Song song đó, ASM khẩn trương xây dựng giai đoạn I (công suất 104 Mwp, vốn đầu tư 3.000 tỉ đồng) của Nhà máy ĐMT tại H.Tịnh Biên (An Giang) có tổng công suất 210 Mwp. Chỉ sau 4 tháng thi công, dự án này đã kịp đóng điện vào tháng 6.2019 cùng với Nhà máy ĐMT trời Sao Mai - Long An. Liên tiếp nối chuỗi, giữa tháng 9.2020, giai đoạn 2, công suất 106 Mwp được khởi động lắp đặt thiết bị chính. Dâng cao sự quyết tâm với khẩu hiệu “Tia chớp ngoạn mục”, hơn 3.000 tỉ đồng cho giai đoạn về đích, ASM đã vượt tiến độ xây dựng gần 1 tháng so với mục tiêu ban đầu khi đúng 23 giờ ngày 2.12.2020 kịp hòa lưới điện quốc gia. Và thương vụ bán điện của giai đoạn 2 bắt đầu có doanh thu từ ngày 15.12.2020.