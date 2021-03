Sắp thoát cảnh kéo vali 4 tầng để đón xe tại sân bay Tân Sơn Nhất

Đại diện hãng xe công nghệ Be (thuộc BeGroup) vừa xác nhận doanh nghiệp này đã đạt được thỏa thuận hợp tác sử dụng hạ tầng nhà ga quốc nội tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón khách. Theo phương án sơ bộ, các khách hàng đặt xe trên ứng dụng Be đi từ cảng hàng không Tân Sơn Nhất có thể đón xe ở một làn riêng bên trong nhà xe TCP (làn E). Hiện nay, Be đang hoàn thiện khâu vận hành, xây dựng kế hoạch chi tiết về cước phí cụ thể khi sử dụng làn xe này để có thể chính thức áp dụng từ tháng 4 tới.

Trước đó, hãng xe Grab đã nhiều lần kiến nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí làn riêng cho xe công nghệ đón khách, thay vì bị “đẩy” lên đón khách trên tầng 4 - 5 của khu vực nhà xe TCP như hiện nay. Tuy nhiên, phương án này được phía Cảng trả lời là thiếu khả thi. Đại diện Grab cho biết doanh nghiệp đã gửi đầy đủ đề án, công văn, hồ sơ đề nghị hợp tác nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi của Cảng Tân Sơn Nhất.