Sau trận mưa lịch sử, có bao nhiêu tuyến đường tại TP.HCM chìm trong biển nước?

Mưa, ngập nước từ lâu đã không còn là điều xa lạ đối với người dân TP.HCM. Thế nhưng hình ảnh tất cả các tuyến đường từ trung tâm tới cửa ngõ đều chìm trong "biển nước", có nơi ngập tới hơn 6 giờ đồng hồ như trong trận mưa kéo dài từ cuối giờ chiều qua (6.8) khiến không ít người ám ảnh.

Theo báo cáo của trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP, hầu hết các tuyến đường đều hứng chịu cơn mưa vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước với vũ lượng mưa đo được cao nhất ở trạm Mạc Đĩnh Chi (Q.1) là 212 mm; Tiếp đến là trạm Thanh Đa 199,5 mm và trạm "rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh xấp xỉ 195 mm. Vũ lượng mưa ghi nhận được tại khu vực trung tâm được nhận định là lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Cơn mưa lớn kéo dài từ 18 giờ đến 23 giờ 30 phút cùng với triều cường (mức triều dâng cao nhất đo được tại trạm KST Bình Triệu lúc 17 giờ 30 phút là 1,12m) đã gây ngập 38 tuyến đường (ngập từ 0,1 m đến 0,3 m). Trong đó, đường Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp) là khu vực có thời gian ngập lâu nhất với đoạn bị ngập dài 250 m, ngập sâu 0,2 m trong khoảng thời gian 390 phút (tương đương 6,5 giờ). Thời điểm bắt đầu ngập được ghi nhận là gần 20 giờ tối 6.8, thời điểm nước rút là 7 giờ sáng nay 7.8.

"Hố tử thần” khủng xuất hiện sau trận mưa kỷ lục Nguyên nhân tuyến này ngập lâu được ghi nhận là do mưa vượt tần suất thiết kế 189,7 mm, mặt đường trũng cục bộ, hệ thống cống hiện hữu có tiết diện nhỏ (D400 – D600) đầu tư đã lâu. Trong khi đó, tuyến đường Lê Văn Thọ là trục thoát nước chính cho hạ lưu tuyến đường Cây Trâm, hiện không đảm bảo thoát nước cho khu vực.

"Rốn ngập" Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh) được ghi nhận ngập trong 2 tiếng. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP lý giải do mặt đường khu vực ngập thấp trũng cục bộ, cống thoát nước D1000 hiện hữu bị lún, võng. Dự án Cầu Thủ Thiêm đã thi công xong tuyến cống hộp (BxH = 1,6x1,6m) là phần hạ lưu của tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, tuy nhiên cao độ đáy cống phần hạ lưu cao hơn thượng lưu 0,6m. Cao độ mặt đường thấp hơn mực nước triều +1,0m và một phần do ảnh hưởng dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông đang thi công chưa hoàn thiện.

Nước ngập cao trong cơn mưa tầm tã khiến nhiều xe chết máy trên đường 3 tháng 2 Q.10 (Ảnh chụp lúc 21 giờ 30) Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Danh sách 38 tuyến ngập do mưa chiều 6.8 gồm:

Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp); Bình Lợi, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Hữu Cảnh, Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Quốc Lộ 13 (quận Bình Thạnh).

Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Duy Trinh, Thảo Điền (quận 2); Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân); Lê Văn Việt (quận 9)

Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức)

An Dương Vương, Phan Anh (quận 6), Tô Hiến Thành, 3-2 (quận 10); Kỳ Đồng, Võ Văn Tần, Cao Thắng (quận 3); Pasteur, Nguyễn Trung Trực, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Mai Thị Lựu (quận 1); Phan Văn Hớn (quận 12- Hóc Môn), Bà Triệu, Song Hành Quốc lộ 22 (Hóc Môn).