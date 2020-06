SeABank tặng nhà cho hộ nghèo và học bổng cho trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Theo đó, SeABank, Ban tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên và Báo Vietnamnet đã tổ chức trao tặng nhà theo chương trình “Ngôi nhà mơ ước - Để ai cũng có một mái nhà” của Báo Vietnamnet tổ chức, cho gia đình ông Quàng Văn Chuông tại bản Na Tông 2, xã Na Tông, tỉnh Điện Biên. Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ông Chuông khuyết tật và mất sức lao động. Hiện ông đang ở trong ngôi nhà dựng tạm bằng gỗ ghép và mái lợp bằng rơm rạ, trời mưa thì ướt, trời rét lạnh tím tái người.

Cũng tại Điện Biên, ngày 6.6.2020, trong khuôn khổ kế hoạch phân bổ học bổng Giải golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the kids” do Báo Đầu tư - Cục Đầu tư nước ngoài - Tập đoàn BRG - SeABank đồng tổ chức, SeABank phối hợp cùng Ban tổ chức giải golf đã trao tặng 100 suất học bổng “Vì trẻ em Việt Nam” cho những trẻ em gặp khó khăn tại địa bàn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Được thành lập từ năm 2007 nhằm gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo vượt khó, những năm qua Quỹ học bổng giải golf “Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the kids” đã dành tặng hàng chục ngàn suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi; xây dựng và trang bị nhiều phòng học vi tính cho các trường học và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.