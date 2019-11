‘Second home xanh' - ai ở, ai thuê?

Việt Nam là điểm đến yêu thích của xu hướng du lịch và nghỉ dưỡng “thuận tự nhiên”

Báo cáo trên ghi nhận trong năm 2018 có 25% cơ sở lưu trú tại Mỹ nhận "chứng nhận xanh" cho những hoạt động quy hoạch thiết kế mảng xanh, tiết giảm năng lượng tiêu thụ, hạn chế tác động đến môi trường. Tỷ lệ này chỉ là 16% hai năm về trước.

Từ góc độ du khách, số liệu của Green Key Global cho thấy có hơn 2/3 người được hỏi và họ trả lời thích những không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Báo cáo của tổ chức Global Wellness Institute cũng cho thấy loại hình du lịch vì sức khỏe ngày càng phổ biến. Những điểm đến được ưa chuộng thường có cảnh quan thiên nhiên xanh mát, chú trọng hoạt động thể chất và tạo trải nghiệm an nhiên cho du khách.

Xu hướng du lịch nghỉ dưỡng “thuận tự nhiên” đang ngày càng được ưa chuộng

Trong đó, những khu vực nổi bật trên thế giới khi nhắc đến mô hình du lịch tìm về thiên nhiên này bao gồm châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ... Theo Global Wellnes Institure, trong 5 năm qua, lượng du khách chuộng phong cách nghỉ dưỡng "thuận tự nhiên" trên thế giới đã tăng 57%. Riêng châu Á chứng kiến tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, và trong đó, Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, thường xuyên xuất hiện trong những danh sách điểm đến nổi tiếng toàn cầu.

Bài toán bảo tồn cảnh quan sinh thái

Kiến trúc sư Nguyễn Hoàng Mạnh, chuyên gia thiết kế kiến trúc và quy hoạch cảnh quan cho nhiều dự án nghỉ dưỡng cho biết, trong 5 năm qua, xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng “xanh” thay đổi đáng kể. “Xanh” ở đây bao gồm mảng xanh tự nhiên của công trình, cùng với các hoạt động tiết giảm tiêu thụ tài nguyên, năng lượng.

“Đã có nhiều chủ đầu tư không ngại tốn kém trong giai đoạn đầu để phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng xanh, hài hòa giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại. Đổi lại, quy hoạch tôn tạo, gìn giữ tự nhiên này mang lại lợi ích lâu dài cho cả chủ đầu tư, khách hàng và du khách”, kiến trúc sư cho biết.

Khảo sát về nhu cầu ngôi nhà thứ hai do VnExpress thực hiện mới đây cũng cho thấy, có hơn 70% khách hàng lựa chọn second home để nghỉ dưỡng và ưa chuộng khu vực gần biển, gần gũi thiên nhiên và có nhiều tiện ích nội khu.

Các chuyên gia nhận định, nhu cầu du lịch sinh thái của du khách trong và ngoài nước đang tạo ra thay đổi mạnh mẽ trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Yếu tố cây xanh mặt nước đang trở thành lợi thế tiếp thị giúp các dự án nghỉ dưỡng thu hút nhà đầu tư và du khách. Nổi bật trên thị trường là Tổ hợp du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa-Vũng Tàu) với những lợi thế sinh thái tự nhiên hiếm gặp tại Việt Nam.

Nhà vườn sinh thái ven biển - Second home xanh tại Novaworld Hồ Tràm

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Hồ Tràm có quy mô 1.000 ha, chia khoảng 10 phân khu, trải dài theo cung đường bờ biển dài tới 30 km cùng hệ sinh thái đặc sắc hiếm có. Bãi biển ở Hồ Tràm từng được kênh truyền hình Mỹ - CNNGo bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất thế giới.

Tại phân khu The Tropicana, dự án đang giới thiệu mô hình second home - nhà vườn sinh thái ven biển rất độc đáo. Mỗi căn nhà phố đều có vườn riêng, mặt trước nhà là đường dạo bộ dài tới khoảng 15 km. Ngay phía sau các dãy second home là khu rừng tự nhiên, xen kẽ là những mảng hồ cảnh quan, giúp mang luồng không khí “nguyên sinh” vào các ngôi nhà nghỉ dưỡng.

Nhà vườn sinh thái The Tropicana mang kiến trúc “nhiệt đới hiện đại”

Nhà phát triển dự án đã nghiên cứu cẩn thận điều kiện tự nhiên để áp dụng kiến trúc “nhiệt đới hiện đại” phù hợp, khiến cho các căn nhà phố vườn mát mẻ và hòa quyện với hệ sinh thái rừng, biển hoang sơ. Từ đó tạo ra nguồn năng lượng trong lành, thanh lọc cơ thể và tinh thần cho khách đến nghỉ dưỡng.

Chính vì thế, các sản phẩm Nhà vườn sinh thái The Tropicana đang thu hút sự chú ý không chỉ khách hàng mê phong trào “nghỉ dưỡng thuận tự nhiên”, mà của cả các nhà đầu tư sớm hiểu cơ hội cho thuê “đắt hàng” của dòng second home xanh này.