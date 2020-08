Shophouse ngay đối diện chợ hiện hữu

Chủ đầu tư uy tín 36 năm trên thị trường bất động sản Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) với 36 năm hình thành và phát triển, là một chủ đầu tư uy tín và chuyên nghiệp trên thị trường bất động sản. Trong các giai đoạn phát triển, HDTC là một trong những đơn vị đầu tiên của TP.HCM được giao thực hiện các dự án xây dựng các khu dân cư lớn, có quy hoạch hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng cũng như các điều kiện cần thiết cho người dân sinh sống trên địa bàn. Sau cổ phần hóa, HDTC tiếp tục xây dựng và khẳng định uy tín trên thị trường bất động sản thông qua việc phát triển nhiều loại hình sản phẩm với nhiều dự án có quy mô tầm cỡ: Laimian City - Khu đô thị An Phú - An Khánh (Q.2) với tổng diện tích 16,5 ha; Chung cư cao cấp An Sương I-Park (Q.12); Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh - Quy Nhơn. Lăng Cô Spa & Resort - Huế, KCN Bá Thiện - Vĩnh Phúc… Laimian Shophouse ngay mặt tiền chợ An Sương là một trong những dự án trọng điểm được chủ đầu tư HDTC chuẩn bị kỹ lưỡng và phát triển tại TP.HCM trong giai đoạn này. * Hotline: 09218.23456 - HDTC LAND PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN DỰ ÁN LAIMIAN SHOPHOUSE