Siêu thị Go! Nguyễn Thị Thập, quận 7 tạm đóng cửa

Từ ngày 17.7, nhiều người dân tại quận 7, TP.HCM bất ngờ khi đến siêu thị Go! (BigC) Nguyễn Thị Thập thì thấy thông báo siêu thị tạm ngừng hoạt động để phun khử khuẩn và xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên. Xác nhận từ phía hệ thống siêu thị này cho biết việc tạm ngừng diễn ra sau khi phường Tân Phú yêu cầu vì trước đó có ca dương tính Covid-19 từng đến siêu thị. Thời gian tạm ngừng hiện chưa rõ và khi nào hoạt động lại sẽ thông báo mới

Trong suốt ngày 17.7, hàng loạt khách hàng tại quận 7 đã nhận được điện thoại hủy đơn hàng online đã đặt trước đó từ siêu thị Go! và cũng được thông báo vì siêu thị đang tạm ngừng hoạt động để phun khử khuẩn. Chị Ngọc Thu lo lắng: Mình đặt hàng trước đó 5 ngày, sáng thấy cuộc gọi từ siêu thị Go! mừng quá tưởng giao hàng, ai dè báo hủy đơn hàng vì tạm đóng cửa, giờ lại phải canh xếp hàng mua đồ mới cái ăn cho cả nhà.

Trước đó tại quận 7, khi siêu thị Lotte Mart Nguyễn Hữu Thọ tạm ngừng hoạt động với lý do tương tự thì người dân đến siêu thị Go! tăng đột biến. Thậm chí sau khi Lotte Mart đã mở cửa trở lại thì số người vào các siêu thị trên cũng không giảm mà vẫn tăng cao. Chẳng hạn vào sáng 14.7, lượng người xếp hàng chờ được vào siêu thị Go! để mua hàng lên đến hàng trăm người. Vì quá đông nên đôi khi không đảm bảo được việc thực hiện giãn cách đúng như quy định.