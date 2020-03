'Siêu' Ủy ban Quản lý vốn: Rối như tơ vò, tắc hàng loạt dự án

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước làm chưa đúng bản chất của mình TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế T.Ư (Ciem) - người chấp bút cho ý tưởng lập UBQLV, cho rằng sở dĩ các dự án bị đình trệ, ách tắc do UBQLV đã không làm đúng bản chất của mình lúc mới thành lập. Đó là sự nhập nhằng trong chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Lý do, theo ông Cung vai trò của UBQLV là giao mục tiêu (như tỷ lệ sinh lời, hệ số TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế T.Ư (Ciem) - người chấp bút cho ý tưởng lập UBQLV, cho rằng sở dĩ các dự án bị đình trệ, ách tắc do UBQLV đã không làm đúng bản chất của mình lúc mới thành lập. Đó là sự nhập nhằng trong chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Lý do, theo ông Cung vai trò của UBQLV là giao mục tiêu (như tỷ lệ sinh lời, hệ số tài chính , cải thiện năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh…) để DN thực hiện, chứ không phải đi giao từng dự án. Còn đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào là quyết định của DN. UBQLV không phải nơi thẩm định dự án đầu tư của DN. Nếu cơ quan này cứ can thiệp từng dự án thì có hàng nghìn người cũng không làm được.