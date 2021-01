Sinh lời bền vững với căn hộ biển Wyndham Coast giá từ 1,5 tỉ đồng/căn

Nhận diện kênh đầu tư an toàn

Trước bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế xảy ra nhiều biến động, các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng, ngoại tệ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay cả kênh đầu tư truyền thống - tiết kiệm gửi ngân hàng vẫn khiến nhiều khách hàng lo ngại.

Trong khi đó, bất động sản nghỉ dưỡng đang được đánh giá là kênh đầu tư tiềm năng khi đây là thời điểm lý tưởng để sở hữu tài sản với mức giá hợp lý, đón đầu sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành kinh tế du lịch sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Theo số liệu từ Tổng Cục du lịch, trong tháng 1.2020 trước thời điểm Covid-19 bùng phát, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2 triệu lượt, mức so sánh cùng kỳ cao nhất trong lịch sử và năm 2020, Việt Nam vẫn tiếp tục được bình chọn là điểm đến tiêu biểu trong khu vực châu Á và thế giới. Trước bối cảnh nhu cầu du lịch bị nén lại do tình hình dịch bệnh, các chuyên gia dự báo sắp tới chúng ta có thể sẽ chứng kiến làn sóng du lịch mạnh mẽ trên toàn cầu và nhất là tại các quốc gia có chỉ số an toàn cao như Việt Nam. Hàng loạt chương trình kích cầu du lịch cũng đang được đề ra cho thấy đây vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn được quan tâm hàng đầu, kéo theo giá trị lợi nhuận lớn cho bất động sản nghỉ dưỡng. Trong đó, các sản phẩm có pháp lý rõ ràng trở nên được quan tâm săn đón hơn cả.

Sinh lời bền vững với căn hộ biển sổ hồng lâu dài

Trên thực tế, khi quỹ đất TP.HCM và Hà Nội dần khan hiếm và mặt bằng giá được đẩy lên cao thì dòng tiền đầu tư cá nhân đang có sự dịch chuyển về các tỉnh thành giàu tiềm năng khác. Sự chuyển hướng này thường bám theo các dự án hạ tầng giao thông để đón lõng cơn sóng tăng giá ăn theo. Chính vì vậy khi Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cảng hàng không quốc tế Long Thành khởi công đã kéo theo làn sóng đầu tư ồ ạt về Bình Thuận. Hiện nay số vốn đầu tư tư nhân tại địa phương này đã lên đến 2 tỉ USD với khoảng 200 dự án, nổi bật trong số đó là Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay có quy mô 90 ha do Tập đoàn Nam Group làm chủ đầu tư.

Không chỉ mang tham vọng xây dựng một quần thể du lịch đẳng cấp quốc tế 5 sao bên bờ biển Hàm Thuận Nam, Nam Group còn tạo hướng đi khác biệt với mong muốn tạo nên những dòng sản phẩm nghỉ dưỡng mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu. Điển hình như khu căn hộ Wyndham Coast thuộc Thanh Long Bay vừa được ra mắt gây sốt giới đầu tư với mức giá chỉ từ 1,5 tỉ đồng/ căn. Chưa kể, khách hàng chỉ phải thanh toán 25%, tương đương với khoảng 375 triệu đồng đến khi nhận nhà. Đây cũng là một trong những dự án ven biển vô cùng hiếm hoi sở hữu sổ hồng lâu dài cho từng căn thay vì phải sở hữu có thời hạn trên dưới 50 năm như hiện nay.

Mỗi căn hộ Wyndham Coast đều được bàn giao đầy đủ nội thất tiêu chuẩn 5 sao với tầm nhìn tuyệt đẹp về bờ biển riêng trải dài đến 2km. Như vậy, thay vì phải bỏ thêm một khoản tiền lớn để hoàn thiện căn hộ thì chủ nhân sở hữu Wyndham Coast có thể “xách vali” vào ở hoặc kinh doanh thu lời ngay khi chìa khóa trao tay. Theo mặt bằng chung, một căn hộ biển tại Wyndham Coast khi đi vào hoạt động có thể khai thác cho thuê với mức giá trung bình khoảng 1,5 triệu đồng/ đêm, kết hợp với công suất dự kiến khoảng 70 - 80% thì hoàn toàn có thể thu về 30 - 35 triệu đồng/ tháng. Với mức doanh thu này, khách hàng sẽ nhanh chóng thu hồi vốn sớm trong thời gian ngắn và đạt lợi nhuận trên dưới 10%/ năm.

Với mức đầu tư ban đầu thấp và pháp lý được đảm bảo cùng thời hạn sở hữu lâu dài, Wyndham Coast đang khẳng định là lựa chọn an toàn với giá trị gia tăng bền vững theo thời gian - điều mà các nhà đầu tư đang vô cùng quan tâm giữa bối cảnh kinh tế diễn biến khó lường.