Số chuyến bay tăng kỷ lục, sân bay Tân Sơn Nhất nghẹt thở

Vị này cho biết, theo dự kiến, đợt cao điểm Tết Nguyên đán, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ trung bình từ 840 - 850 lượt cất/hạ cánh/ngày, ngày cao điểm nhất phục vụ khoảng 970 chuyến bay. Tuy nhiên do Cục Hàng không cấp phép thêm cho 1 số hãng hàng không bổ sung, tăng chuyến nên con số trong ngày 28 âm lịch đã tăng lên gần 1.000 lượt cất/hạ cánh.

Trước đó, theo kế hoạch tăng chuyến thông báo trong giai đoạn cao điểm tết từ ngày 9.1 - 8.2 (15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), Vietnam Airlines đã đăng ký tăng 39% so với lịch bay thường lệ, trung bình 265 chuyến/ngày; hãng Vietjet tăng khoảng 15% so với lịch bay thường lệ, trung bình 270 chuyến/ngày; Jetstar Pacific tăng khoảng 20% chuyến so với lịch bay thường lệ, trung bình 110 chuyến/ngày; Bamboo Airways tăng khoảng 8% so với lịch bay thường lệ, trung bình 52 chuyến/ngày.

Lượng khách tăng đột biến khiến sân bay Tân Sơn Nhất gần như "thất thủ". Khách hàng xếp hàng dài từ quầy làm thủ tục bên ngoài cho tới khu vực nhà chờ bên trong nhà ga quốc nội. Dù đã được bố trí bổ sung 480 ghế ngồi tại ga quốc nội nhưng hành khách vẫn phải nằm, ngồi la liệt dưới sàn nhà vì quá đông.