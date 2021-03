Số doanh nghiệp rời thị trường cao gấp đôi số thành lập mới

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 2, cả nước có 8.038 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179.700 tỉ đồng và số lao động đăng ký 56.900 người, giảm 20,3% về số doanh nghiệp, tăng 16% về vốn đăng ký và giảm 51% về số lao động so với tháng 1. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 22,4 tỉ đồng, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 2, cả nước còn có 4.604 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm hơn 29% so với tháng trước và tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. 3.593 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 3.593 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 80% so với tháng trước và giảm 21,3% so cùng kỳ năm 2020. Có 2.606 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 53,5% so với tháng trước và giảm 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái.