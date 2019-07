Sở hữu ngôi nhà thứ hai - hài hòa nhu cầu đa thế hệ

Trước là muốn giới thiệu với bậc cao niên và con cái một vùng đất mà mình thương, sau là mong muốn một bầu không khí đầm ấm - cùng nhau gìn giữ khoảnh khắc êm đềm của đại gia đình.

Từ nhu cầu thiết thực của người thành đạt

Tuy nhiên, để những chuyến đi này trở thành cơ hội gắn kết thế hệ, chị Hòa (Q.Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Không nên tổ chức kỳ nghỉ gia đình trên tinh thần “gộp chung cho tiện”, càng không thể để ông bà rơi có cảm giác “con cháu muốn mình đi chung để đỡ áy náy”. Thay vào đó, cần lựa chọn địa điểm phù hợp đảm bảo hoạt động sinh hoạt chung mà các thành viên vẫn tìm thấy khoảng lặng và niềm vui riêng của thế hệ mình”. Với chị Hòa, Hội An - nơi nắm giữ hồn cảng biển miền Trung xưa, và cũng là nơi đang trỗi mình thức giấc mạnh mẽ nhờ sự thay đổi toàn diện của tiện ích nghỉ dưỡng gia đình, là một sự lựa chọn hoàn hảo cho đại gia đình chị.

Anh Long - một doanh nhân tại Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, dù dành hầu hết thời gian cho công việc, anh vẫn đặc biệt coi trọng tính kết nối thế hệ. Kỳ nghỉ gia đình, với anh, là dịp cùng các thành viên chia sẻ những điều đã qua, mở lòng đón nhận điều mới mẻ đang tới. Đây là cách gắn kết nhau, gắn kết tình thân, tương lai và nguồn cội. “Thay vì mỗi lần du lịch cả gia đình lại mất thời gian tìm kiếm resort, rồi ghé thăm trong vài ngày, ở trong những căn nhà chẳng phải là của mình, thì gia đình tôi lựa chọn sở hữu một ‘ngôi nhà thứ hai’ - để có thể đi nghỉ bất cứ lúc nào mà không sợ hết phòng, cũng như tự tay thiết kế, trang trí nơi đó mang một nét riêng theo sở thích, để mỗi chuyến đi đều mang cảm giác thân quen, gắn kết, như kỷ niệm khi xưa mỗi lần bố mẹ cho về quê với ông bà” - anh Long cho biết. Vì vậy, anh chọn mua biệt thự sinh thái tại Hội An, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thường xuyên của đại gia đình vào cuối tuần và các mùa du lịch, vừa đảm bảo hưởng lợi từ việc cho thuê trong thời gian không sử dụng. Đặc biệt, anh chọn ngôi nhà thứ hai do các công ty và đối tác có tiềm lực phát triển, để vừa an tâm về tính pháp lý, chất lượng thi công, đảm bảo sở hữu một địa điểm lưu trú chất lượng cao, với đầy đủ tiện ích nội khu đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hoá địa phương; vừa có khả năng kết nối tốt đến các tiện ích du lịch nghỉ dưỡng lân cận. Ngoài việc để tận hưởng chuyến đi, thì đây là những yếu tố tiên quyết để tối ưu hóa khả năng khai thác cho thuê cũng như tiềm năng tăng giá bất động sản trong dài hạn.

Đặt thiên nhiên và văn hóa làm trọng tâm, Casamia phảng phất tinh thần bản địa qua nhiều tầng lớp không gian và thời gian

Đến thiên đường nghỉ dưỡng đa thế hệ

Đáp ứng yêu cầu trên, Casamia Hội An ra đời, lan tỏa và lưu truyền câu chuyện về một kho báu vĩnh cửu truyền đời, gắn liền với lớp trầm tích thời gian tại phố cổ, cùng tinh hoa đương đại đẳng cấp: bến du thuyền tại gia đầu tiên tại Việt Nam, xứng đáng là nơi để các gia đình đa thế hệ lưu giữ nếp nhà keo sơn.

Xuyên qua mái ngói âm dương hoài niệm, Casamia tựa viên ngọc quý nằm sát cạnh dòng chảy văn hoá Hội An, với vẻ hữu tình của cửa biển miền Trung và bầu không khí xanh mát của khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận. Đặt thiên nhiên và văn hoá làm trọng tâm, Casamia trở nên gần gũi khi phảng phất nét hồn hậu của cảnh vật địa phương, ẩn chứa tinh thần bản địa qua nhiều tầng lớp không gian và thời gian.

Trên phong thái thư nhàn rất đỗi mềm mại của dòng sông Cổ Cò, một Hội An xưa và nay dần dần được bóc tách dưới con mắt bao dung của các thế hệ, để cả người cao niên lẫn người trẻ đều mở lòng ra trước dòng chảy mới trên mảnh đất quê nhà; khoan thai tiếp nhận tinh hoa thời đại mới: từ nhà hàng khách sạn 5*, kid club, đến khu giải trí sôi động cho giới trẻ Club house (gym, spa, cafe), và du thuyền tại gia đẳng cấp. Chất liệu địa phương tại Casamia bồi đắp cho trải nghiệm tinh thần, còn tiện ích đương đại làm hài lòng tiện nghi cuộc sống. Nhờ đó, những tiện ích tưởng chừng chỉ phù hợp với những độ tuổi khác nhau lại là nơi gắn kết thế hệ, khiến hình ảnh về một đại gia đình đông đủ con cháu, đầy ắp tiếng cười trên du thuyền tại gia trở thành biểu tượng cho sự giàu có, và sự trân quý tình thân.

Casamia trở thành biểu tượng của sự giàu có khi vừa là một tài sản tích lũy có giá trị sinh lợi lâu dài vừa là phương tiện duy trì nền nếp gia phong của các gia đình giàu truyền thống Không những tạo lập một “hệ sinh thái” nghỉ dưỡng phong phú cho đại gia đình, mà còn đem tới giá trị “kế thừa vĩnh cửu” với hình thức sở hữu vĩnh viễn, Casamia vừa là một tài sản tích lũy với tiềm năng sinh lợi lâu dài vừa là lời nhắc nhở về tính cấp thiết của việc duy trì gắn kết thế hệ của các gia đình giàu truyền thống trong xã hội hiện đại. Không những tạo lập một “hệ sinh thái” nghỉ dưỡng phong phú cho đại gia đình, mà còn đem tới giá trị “kế thừa vĩnh cửu” với hình thức sở hữu vĩnh viễn, Casamia vừa là một tài sản tích lũy với tiềm năng sinh lợi lâu dài vừa là lời nhắc nhở về tính cấp thiết của việc duy trì gắn kết thế hệ của các gia đình giàu truyền thống trong xã hội hiện đại.