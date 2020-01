'Soi' giá mua, bán bất động sản trước khi tính thuế

Giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiện không sát với thị trường, người nộp thuế kê khai không đúng giá thực tế chuyển nhượng. Cụ thể người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng thấp hơn rất nhiều so với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định; có sự chênh lệch lớn về giá chuyển nhượng cùng bất động sản của các lần giao dịch khác nhau trong một thời gian ngắn. Hay trường hợp giá tính thuế bất động sản hình thành trong tương lai cao hơn nhiều lần so với giá tính thuế của bất động sản đã hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.