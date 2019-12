Soi pháp lý của dự án ‘nóng’ bậc nhất thị trường BĐS Bắc Ninh hiện nay

Đặc biệt, Him Lam Green Park là một trong những dự án đầu tiên tại Bắc Ninh được phép bán nhà cho người nước ngoài. Đây cũng chính là lý do khiến dự án này trở thành tâm điểm trên thị trường suốt thời gian qua, đặc biệt là sau lễ mở bán giai đoạn 2 ngày 14.12 vừa qua.

Thời gian gần đây, nhiều dự án BĐS mập mờ pháp lý được đưa ra thị trường khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Đặc biệt, tại những điểm nóng trên thị trường BĐS phía Bắc như Bắc Ninh, Quảng Ninh… dự án đủ điều kiện mở bán và chưa đủ điều kiện mở bán đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến số lượng giao dịch trên thị trường.

Tại Bắc Ninh, Him Lam Green Park là một trong những dự án gây được tiếng vang lớn nhất kể từ thời điểm ra mắt thị trường. Một trong những lý do tạo nên sức hút của khu đô thị đó là dự án sở hữu đầy đủ pháp lý, sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Hội tụ hàng loạt thế mạnh về pháp lý, ngày 24.6.2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chính thức cho phép dự án Him Lam Green Park được bán cho người nước ngoài. Đây là một cú đúp đột phá của Him Lam Green Park trên thị trường khi làn sóng bất động sản công nghiệp tại Bắc Ninh đang bùng nổ và trỗi dậy hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Him Lam Green Park hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của khách hàng là người nước ngoài.

Có thể nói, xét về cơ sở pháp lý thì hiện nay Him Lam Green Park là một trong những dự án có pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất trên thị trường phía Bắc. Điều này cũng thu hút dòng khách nước ngoài đổ dồn về đây tìm hiểu và sở hữu. Điều này được thể hiện qua số lượng khách Hàn Quốc, Nhật Bản… đã đặt cọc thành công ngay tại lễ mở bán giai đoạn 2.

Ngoài pháp lý, xét về tiến độ xây dựng, Him Lam Green Park cũng là dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công. Toàn bộ phân khu liền kề đã gần như hoàn thiện, Quảng trường Nghệ thuật đã được khai trương và sẽ là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, kết nối cộng đồng cư dân.

Quảng trường Nghệ thuật đã được khai trương tại Him Lam Green Park

Theo thông tin từ chủ đầu tư - Công ty cổ phần Him Lam, từ cuối tháng 11.2019, công ty đã tổ chức bàn giao và trao chìa khóa cho những cư dân đầu tiên theo đúng tiến độ cam kết. Đợt bàn giao giai đoạn 1 sẽ tiếp tục từ nay đến hết tháng 12.2019.

Bên cạnh đó, sức hút của dự án còn được thể hiện ở thông tin mới về quy hoạch. Trong tương lai, Him Lam Green Park sẽ được hưởng lợi lớn từ quy hoạch mới của Bắc Ninh, bởi dự án nằm trong khu đại đô thị hiện đại với tổng diện tích lên tới gần 300 ha. Đặc biệt, sắp tới, chủ đầu tư sẽ hợp tác với một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, giúp nâng tầm Him Lam Green Park trở thành khu đô thị đẳng cấp quốc tế.

Được biết, Him Lam Green Park là tâm huyết của chủ đầu tư Him Lam tại thị trường miền Bắc. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Bắc Ninh bởi sở hữu hàng loạt ưu thế vượt trội.

Him Lam Green Park được xây dựng trên quy mô 26,8 ha tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, nằm trên trục hành lang cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hạ Long và trục phát triển Hà Nội. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển tới sân bay Nội Bài và tới các thành phố lân cận cũng như các trung tâm công nghiệp phía Bắc.

Không chỉ có lợi thế về vị trí và giao thông, Him Lam Green Park còn tạo nên sức cạnh tranh vượt trội trên thị trường khi phát triển theo xu hướng khu đô thị hoàn chỉnh All in one (tất cả trong một). Sau khi hoàn thiện, dự án sẽ như một thành phố xanh thu nhỏ với hệ thống giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, kinh doanh, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi, thư giãn, kết nối cộng đồng… được bố trí dày đặc trong nội khu.

Cùng với chuỗi hệ thống 40 tiện ích khép kín, đa dạng, chủ đầu tư dành phần lớn quỹ đất còn lại để phát triển mảng xanh, cộng đồng tạo nên một không gian sống hài hòa giữa tiện ích hiện đại và thiên nhiên xanh mát, tách biệt với khói bụi, ồn ào của nhịp sống công nghiệp, kiến tạo nên giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Với những ưu thế vượt trội đó, Him Lam Green Park không chỉ là ngôi nhà mơ ước cho người dân Kinh Bắc mà còn là món đầu tư sinh lời dài hạn. Him Lam Green Park được hoàn thiện đúng thời điểm các nhà máy lớn đang dịch chuyển từ Trung Quốc về Bắc Ninh do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung -Mỹ. Với nguồn cầu nhà ở cao cấp cho chuyên gia nước ngoài vô cùng lớn, đây là “món hời” cho những nhà đầu tư nhanh tay nhanh mắt nắm bắt cơ hội.