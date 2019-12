Sống đẳng cấp xứng tầm vị thế công dân ‘thành phố thông minh’ tại Qi Island

Những dự án ở Thuận An có ưu thế về vị trí, hạ tầng và tiện ích sẽ thu hút sự quan tâm của thị trường trong năm 2020 và khu đô thị kết nối Sài Gòn - Bình Dương Qi Island sẽ là một trong các dự án được hưởng lợi từ ưu thế đó. Qi Island được phát triển bởi Công ty CP Hoàng Ngân cùng chủ đầu tư Công ty CP Phú Quang. Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và được UBND thị xã Thuận An phê duyệt theo quyết định phê duyệt tỷ lệ 1/500 cho khu nhà ở Phú Quang (khu đô thị kết nối Sài Gòn - Bình Dương Qi Island). Dự án do Viettin Real là đơn vị phân phối và Vietbank là đối tác hỗ trợ tài chính cho khách hàng.