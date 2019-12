Sống xanh bền vững: đích đến của cư dân đô thị hiện đại

Đô thị vệ tinh đón đầu xu hướng sống xanh

Thời gian qua, TP.HCM và Hà Nội trải qua nhiều đợt ô nhiễm không khí và bụi mịn khiến cư dân đô thị lo lắng cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức báo động, ngoài việc nghĩ đến những biện pháp “sống chung với ô nhiễm”, nhu cầu sống xanh, tìm về với thiên nhiên cũng trở thành xu hướng của cộng đồng cư dân nhằm cân bằng và tận hưởng cuộc sống.

Nghiên cứu cho thấy thời gian gần đây, các dự án dành nhiều tiện ích xanh mang đến không gian tươi mát, cảnh quan sinh thái trong lành sẽ được khách hàng quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn. Đặc biệt, trong nhiều phân khúc, bất động sản ven sông nổi lên như “của hiếm” trên thị trường đang cạn dần nguồn cung.

Manhattan Island hiện hữu như một ốc đảo xanh thơ mộng, hưởng trọn không gian trong lành từ thiên nhiên

Trong khi nhu cầu được sống xanh không ngừng tăng cao thì quỹ đất dành cho mảng xanh ở TP.HCM đang ngày càng thu hẹp do tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng. Do đó, những dự án có quy mô lớn tại vùng ven như Đồng Nai, Long An, Bình Dương đã trở thành “mỏ vàng” cho nhiều chủ đầu tư khai thác.

Gần đây, Nhơn Trạch lại được nhắc đến như một khu vực phát triển sôi động bậc nhất nhờ quỹ đất dồi đào, hạ tầng triển khai rầm rộ, có địa lý sinh thái sông hoàn hảo… Trong đó, đô thị xanh Manhattan Island tọa lạc tại trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch tương lai, liền kề khu Đông TP.HCM được xem là điểm sáng của thị trường cuối năm. Khi các dự án giao thông trọng điểm đi vào hoạt động như cầu Cát Lái, cầu quận 9, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối sân bay quốc tế Long Thành, Manhattan Island sẽ trở thành tâm điểm kết nối cư dân đô thị với TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Vị thế ven sông và tầm nhìn đắt giá

Nhờ lợi thế thiên nhiên hiện hữu với ba mặt giáp sông cùng diện tích mặt nước nội khu lên đến 2,1 ha và mật độ phủ xanh trên 70% khiến cho Manhattan Island có được vị thế đắc địa mà ít dự án nào có được ở thời điểm hiện tại.

Với vị thế hiếm gặp đó, cư dân Manhattan Island được sở hữu tầm nhìn đắt giá trực diện bến du thuyền 5 sao. Chỉ cần mở cửa sổ, trước mắt cư dân là một bức tranh sinh động và đầy cảm hứng. Không chỉ vậy, Manhattan Island còn được bao phủ bởi mảng xanh rộng lớn, trong đó nổi bật là công viên cây xanh ven sông quy mô 6 ha - “lá phổi xanh” của khu đô thị, mở ra không gian sống an lành, thư thái.

Tầm nhìn trực diện bến du thuyền 5 sao mang đến giá trị độc đáo cho Manhattan Island

Giữa không gian thơ mộng đó, các sản phẩm biệt thự hay nhà liên kế Manhattan Island chọn kiến trúc hiện đại mà hài hòa với cảnh quan xung quanh. Thiết kế tối ưu hóa không gian khiến mỗi căn nhà hay biệt thự trở thành một điểm nhấn đầy tinh tế tôn thêm nét đẹp của thiên nhiên hiện hữu.

Manhattan Island gây ấn tượng với phong cách hiện đại, gắn kết không gian sống hiện đại với thiên nhiên thơ mộng

Manhattan Island còn tích hợp hệ thống tiện ích hiện đại như: 2 trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính quy mô hơn 20.000 m2, hồ cảnh quan, đài ngắm cảnh ven sông, sân bóng, khu vui chơi trẻ em, công viên nước… đáp ứng nhu cầu sống hiện đại và tiện nghi cho những cư dân thành thị.