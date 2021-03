‘Sốt’ đất khắp nơi, thu ngân sách từ đất tăng 8,3%

Theo cơ quan này, tính đến hết quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 347.346 tỉ đồng, bằng 31,1% so với dự toán, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 8.027 tỉ đồng, bằng 34,6% so với dự toán.

Thu nội địa ước đạt 339.319 tỉ đồng, bằng 31% so với dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 274.434 tỉ đồng, bằng 31,1% so với dự toán, bằng 107,2% so với cùng kỳ.

Số thu ngân sách T.Ư quý 1 ước đạt 150.500 tỉ đồng, bằng 29,4% dự toán. Thu ngân sách địa phương ước đạt 196.846 tỉ đồng, bằng 32,6% dự toán, bằng 104,7% so với cùng kỳ.

Nếu xét theo địa bàn cả nước, có 42/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt trên 30%, có 40 địa phương có tăng trưởng thu, và có 34/63 địa phương thu đạt từ 30% trở lên.

Bất động sản sôi động, sốt đất khắp nơi giúp ngân sách tăng khá Ảnh Ngọc Thắng

Các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 44.798 tỉ đồng, bằng 32,3% so với dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 38.916 tỉ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế đánh giá, so với cùng kỳ những năm gần đây thì tổng thu nội địa quý 1 đạt thấp về tốc độ, tuy nhiên đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán. Nguyên nhân chính là do tình hình kinh tế quý 4/2020 có sự hồi phục khá do dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát tốt, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã phát huy tác dụng và các doanh nghiệp đã tận dụng thời cơ trong nước khống chế được dịch sớm để khôi phục sản xuất kinh doanh , bù đắp cho sự sụt giảm trong những tháng bị dịch bệnh.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản từ cuối năm 2020 đến nay tiếp tục sôi động, các địa phương tiếp tục triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất và cho thuê đất nên thu từ đất đai đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ.

Đối với công tác thanh, kiểm tra, tính đến 15.3, toàn ngành thuế đã thực hiện được 5.931 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; đã thực hiện kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế bằng 116,69% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.581 tỉ đồng.