Sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến để bảo vệ môi trường

Hệ thống quan trắc tự động!

Hiện nay, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 đã lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống quan trắc tự động, liên tục theo quy định. Tất cả các dữ liệu quan trắc về môi trường được kết nối với Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở TN-MT Bình Thuận. Đây là cơ quan giám sát về môi trường đối với toàn bộ Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, trong đó có Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Không chỉ lắp đặt các thiết bị quan trắc, mà các thông số về chất lượng môi trường cũng được công khai, minh bạch. Hiện nay, Công ty TNHH điện lực Vĩnh Tân 1, chủ đầu tư của nhà máy đã đặt công khai bảng điện tử tại cổng nhà máy để công bố các thông số khí thải sau xử lý như: Bụi, SO 2 , NO x , hay CO.

Ngoài ra, các thông số quan trắc tự động về khí thải, nước thải cũng được công khai tại trụ sở UBND xã Vĩnh Tân để chính quyền và người dân địa phương giám sát.

Bãi xỉ không phát sinh nước thải

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với bãi chứa tro xỉ. Hiện nay, bãi xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 có hệ thống tự thu hồi và tuần hoàn tái sử dụng nước tro xỉ sau lắng để phun ẩm tro xỉ ngăn chặn phát tán bụi. Hệ thống này không chỉ tiết kiệm nước ngọt trong bối cảnh vùng khô hạn, thiếu nước như huyện Tuy Phong, mà còn hạn chế tới mức thấp nhất tác động đến môi trường bên ngoài.

Bãi xỉ của nhà máy rộng tới 59,5 ha, được thiết kế đúng theo chuẩn trong ĐTM đã được phê duyệt. Ngoài hệ thống thu hồi nước như nói trên; nhà máy còn áp dụng biện pháp ngăn chặn bụi phát tán đạt hiệu quả cao khi sử dụng một lớp lưới chống bụi phủ lên toàn bộ diện tích bãi xỉ và bên trên lắp đặt hệ thống nước tưới ẩm, phun tự động để duy trì độ ẩm của lớp tro xỉ. Bên cạnh đó, công ty còn có hệ thống nước dự phòng bổ sung khi cần thiết.

Mặt khác, việc quản lý bãi xỉ của nhà máy cũng được Sở TN-MT liên tục giám sát thông qua hệ thống camera tại bãi xỉ.

Bãi xỉ được phun nước tự động và che phủ bề mặt không để phát tán bụi

Hiện nay, nhà máy đang tập trung vào việc giải phóng lượng tro xỉ ở bãi bằng các hợp đồng cung cấp tro xỉ để làm xi măng và làm vật liệu san lấp. Với sự nỗ lực của công ty, khối lượng tro, xỉ chuyển giao cho các đơn vị tiêu thụ tro, xỉ để tái sử dụng tăng mạnh qua các năm. Nếu như năm 2019, nhà máy chỉ mới tiêu thụ được 105,5 nghìn tấn; thì năm 2020, khối lượng tiêu thụ đã lên đến gần 400 nghìn tấn. Chỉ riêng trong 3 tháng đầu của năm 2021, nhà máy đã tiêu thụ được 146,6 nghìn tấn. Nhà máy có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị tiêu thụ tro, xỉ với giá tối đa 60.000 đồng/tấn và đã thanh toán số tiền hơn 15,6 tỉ đồng cho các đơn vị tiêu thụ trong năm 2020. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực trong vấn đề tiêu thụ tro xỉ của nhà máy hiện nay, nhằm đảm bảo công tác môi trường.

Tro xỉ là hàng hóa, không phải chất thải!

Tại buổi làm việc của Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với UBND tỉnh Bình Thuận tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, ngày 17.3.2021, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN- MT) - ông Nguyễn Hưng Thịnh cho biết, tro, xỉ than ở Vĩnh Tân đã được cơ quan chức năng công nhận “hợp chuẩn hợp quy”, tức tro xỉ là hàng hóa, không phải là chất thải. Đây là cơ sở pháp lý để các nhà máy tiêu thụ tro xỉ một cách thuận lợi hơn. Còn ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (thuộc Bộ KH-CN) khẳng định, tro, xỉ đã được phép để làm vật liệu san lấp, kể cả san lấp công trình giao thông, san lấp các mỏ khoáng sản và làm vật liệu xây dựng công trình kè biển. Ông Thịnh còn đề nghị các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp nên tạo điều kiện thuận lợi để sử dụng tro, xỉ cho các công trình xây dựng giao thông ở địa phương. Và hiện nay, vấn đề tiêu thụ tro xỉ than đang được các cấp, các ngành và nhất là chính quyền tỉnh Bình Thuận ủng hộ và quan tâm kịp thời.