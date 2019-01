'Sữa dâu', 'sữa bắp' nguyên chất toàn hương liệu, phụ gia

Ngày 24.1, Phòng 7 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) phối hợp Đội quản lý thị trường (QLTT) số 9 Cục QLTT TP.HCM lập biên bản vi phạm hành chính Công ty TNHH TM-DV xuất nhập khẩu Asia (viết tắt là Công ty Asia; địa chỉ 36 Tân Hòa 2, KP.6, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM).

Trước đó, hai cơ quan trên kiểm tra Công ty Asia, chuyên sản xuất chế biến thức uống từ sản phẩm ngũ cốc, trà sữa. Tại thời điểm kiểm tra, có 8 công nhân đang sản xuất, đóng chai các sản phẩm: sữa dâu, trà xanh matcha, milk tea chocolate, sữa bắp dinh dưỡng…

Mỗi ngày, công ty bán ra thị trường 4.000 - 5.000 chai sản phẩm nhưng địa điểm sản xuất không gắn tên doanh nghiệp theo đúng quy định; sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không có bản tự công bố; ghi nhãn hàng hóa không đúng về định lượng và đơn vị đo. Cụ thể, sản phẩm ghi thành phần là “dâu tươi nguyên chất”, “bắp tươi nguyên chất” nhưng thực tế công ty không sử dụng hai nguyên liệu này mà chỉ sử dụng hương liệu, phụ gia để sản xuất, chế biến thành thức uống “sữa dâu”, “sữa bắp”.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra ghi nhận công ty này không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh (khu vực sản xuất tường bị ẩm mốc, rạn nứt, ngập nước và không có chế độ vệ sinh); sử dụng người lao động trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm mà không có trang phục bảo hộ và khám sức khỏe định kỳ.

Ngoài lập biên bản, đoàn kiểm tra tạm giữ hơn 1.000 chai sản phẩm không có bản tự công bố, chờ tiêu hủy theo quy định.

Đáng lưu ý, theo một cán bộ của đoàn kiểm tra, dù Công ty Asia sản xuất các thức uống từ sản phẩm ngũ cốc, trà sữa trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng mới đây (ngày 11.12.2018) vẫn được Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; có hiệu lực tới tháng 12.2021.